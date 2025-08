Sản phẩm Việt Nam gây chú ý tại Hội chợ thời trang dệt may lớn nhất châu Âu

Một góc trưng bày các sản phẩm thời trang của Việt Nam tại Hội chợ Source Fashion London. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Anh và Hiệp hội dệt may Việt Nam, 10 doanh nghiệp dệt may đã trưng bày các sản phẩm may mặc và phụ kiện thời trang độc đáo tại Source Fashion London, diễn ra từ ngày 8-10/7 tại London, thu hút nhiều nhà bán lẻ Anh và quốc tế.

Được tổ chức hai lần một năm tại kinh đô thời trang lớn của thế giới, Source Fashion London là hội chợ thời trang dệt may lớn nhất châu Âu, quy tụ các thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ hàng đầu châu Âu.

Sự kiện cũng là triển lãm thương mại thời trang B2B (business-to-business, doanh nghiệp kết nối trực tiếp) lớn nhất Vương quốc Anh.

Hội chợ năm nay quy tụ 350 doanh nghiệp từ khắp thế giới trưng bày và giới thiệu sản phẩm thời trang dệt may như quần áo, vải, sợi và phụ kiện thời trang và may mặc gồm khăn, mũ, túi, kính, trang sức, thắt lưng...

Quang cảnh Hội chợ thời trang dệt may London (Source Fashion London). (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Hội chợ cũng thu hút hàng nghìn khách tham quan là các nhà mua hàng thời trang chuyên nghiệp, các nhà bán lẻ vừa và nhỏ, và các nhà thiết kế thời trang tìm kiếm nhà sản xuất.

Gian hàng Việt Nam trưng bày các sản phẩm đa dạng, gồm váy, áo, veston, quần áo trẻ em, quần áo thể thao, đồ bảo hộ lao động, đồng phục và các phụ kiện thời trang như túi, mũ, khăn quàng..., thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà bán lẻ Anh và quốc tế, đặc biệt với sản phẩm khăn lụa và phụ kiện thời trang.

Sự kiện là cơ hội để các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thể hiện năng lực sản xuất và thiết kế đạt chuẩn quốc tế, tiếp cận khách hàng tiềm năng và xây dựng các quan hệ thương mại lâu dài.

Khách hàng tham quan gian hàng của Việt Nam, đánh giá cao về độ tinh tế, màu sắc phối hợp hài hòa, thiết kế ấn tượng của các sản phẩm được trưng bày. (Ảnh Hữu Tiến/TTXVN)

Ông Lê Đình Bá, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Anh, cho biết Thương vụ Việt Nam tại Anh tổ chức gian hàng quốc gia tại Source Fashion London nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ không có điều kiện tham dự trực tiếp gửi sản phẩm, thiết kế và catalogue tới trưng bày tại triển lãm thương mại thời trang B2B hàng đầu Vương quốc Anh.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Anh, ông Pietro Lessi, Giám đốc quan hệ khách hàng, Hội chợ Source Fashion London, cho biết Source Fashion London là nơi lý tưởng để các nhà sản xuất dệt may Việt Nam khám phá cơ hội xuất khẩu sang châu Âu bởi sự kiện quy tụ toàn bộ chuỗi cung ứng thời trang từ vải vóc, quần áo tới phụ kiện thời trang.

Ông cho biết tham dự hội chợ là cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí để tìm kiếm bạn hàng, xây dựng quan hệ thương mại lâu dài với các đối tác ngành công nghiệp thời trang trên khắp thế giới.

Ông Pietro Lessi, Giám đốc quan hệ khách hàng, Hội chợ Source Fashion London. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Hàng dệt may thời trang Việt Nam hiện giành vị thế nhất định trên thị trường Anh. Việt Nam là nguồn cung thời trang dệt may lớn thứ 6 của Anh sau Trung Quốc, Bangladesh, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.

Nhiều sản phẩm “Made in Viet Nam” đã có mặt tại các chuỗi siêu thị lớn về thời trang may sẵn ở Anh như M&S, Next, Zara, Primak...

Năm 2024, xuất khẩu sản phẩm dệt may, phụ kiện thời trang của Việt Nam sang Anh đạt khoảng 920 triệu USD, tăng 15% so với năm trước đó.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng (phải) tham quan gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Tuy nhiên, theo ông Lê Đình Bá, với tổng cầu nhập khẩu lên đến 16,7 tỷ bảng (22,5 tỷ USD) cho năm 2024, thị trường thời trang dệt may Anh còn nhiều dư địa để các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khai thác.

Ông Lê Đình Bá kỳ vọng việc tổ chức các hoạt động như gian hàng quốc gia tại Source Fashion London sẽ thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, để tăng cường quảng bá sản phẩm và tìm kiếm bạn hàng tại các sự kiện thương mại quốc tế lớn.

Ông Pietro Lessi thì cho cho rằng nhu cầu tìm nguồn hàng cung ứng từ châu Á đang tăng, chỉ ra rằng 68% thị trường thời trang Anh là thương hiệu riêng, vì vậy các nhà thiết kế muốn tìm nguồn cung ứng trực tiếp từ các nhà sản xuất. Ông hy vọng các hội chợ Source Fashion tới sẽ đón thêm nhiều nhà xuất khẩu Việt Nam./.