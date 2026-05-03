Nam Đông nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học

Nuôi lợn bằng đệm lót sinh học cho hiệu quả an toàn cao

Hướng đến chăn nuôi an toàn

Tại thôn 11, xã Nam Đông, gia đình ông Nguyễn Công Hiền là một trong những hộ tiên phong trong việc thay đổi phương thức chăn nuôi. Trước đây, cũng như nhiều hộ khác, ông nuôi lợn theo kinh nghiệm, tận dụng thức ăn sẵn có, chuồng trại đơn giản nên hiệu quả thấp, rủi ro cao.

“Trước kia nuôi theo kiểu truyền thống, dịch bệnh là coi như mất trắng. Từ khi chuyển sang làm chuồng kín, có khu sát trùng, tiêm phòng đầy đủ thì đàn lợn phát triển tốt, ít bị dịch bệnh, đầu ra cũng ổn định hơn”, ông Hiền chia sẻ.

Hiện nay, gia đình ông đang duy trì nuôi 3 con lợn nái và hơn 30 con lợn thịt mỗi lứa. Mỗi năm xuất chuồng khoảng 6 tấn lợn hơi, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Điều quan trọng hơn theo ông Hiền là sự ổn định lâu dài, không còn cảnh “được ăn cả, ngã về không” như trước.

Từ mô hình của gia đình ông Hiền, nhiều hộ dân trong xã đã đến tham quan, học hỏi và mạnh dạn làm theo như ông Hồ Sỹ Hằng (thôn Ta Rung), ông Trần Đình Thắm (thôn 10). Các mô hình này không chỉ giúp nâng cao thu nhập mà còn tạo việc làm ổn định, cải thiện môi trường sống nhờ áp dụng quy trình xử lý chất thải bài bản.

Hình thành vùng chăn nuôi bền vững

Từ hiệu quả của các mô hình thực tế, chính quyền địa phương đã xây dựng đề án phát triển chăn nuôi lợn theo hướng tập trung, an toàn sinh học, nhằm tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND xã Nam Đông cho biết: “Thực tế từ các hộ dân cho thấy, nếu áp dụng đúng quy trình an toàn sinh học trong chăn nuôi sẽ đem lại hiệu quả rõ rệt. Vì vậy, xã xác định phải nhân rộng mô hình này, tiến tới hình thành vùng chăn nuôi tập trung, có liên kết tiêu thụ để người dân mới yên tâm phát triển lâu dài”.

Cùng với quy hoạch vùng chăn nuôi, địa phương triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, cung cấp con giống và kết nối với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hình thành chuỗi sản xuất khép kín, nâng cao giá trị gia tăng.

Trong quá trình triển khai, vai trò của các tổ chức đoàn thể cũng được phát huy rõ nét. Trong đó, Hội Nông dân xã đã tích cực tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn và kết nối thị trường.

Ông Hồ Sỹ Tân, Chủ tịch Hội Nông dân xã chia sẻ: “Ban đầu nhiều hộ còn e ngại vì phải đầu tư chuồng trại, thay đổi cách nuôi, nhưng khi được tập huấn, tham quan mô hình và thấy hiệu quả rõ rệt, bà con đã mạnh dạn tham gia. Hội sẽ tiếp tục đồng hành từ kỹ thuật đến tiêu thụ sản phẩm giúp người dân có đầu ra ổn định”.

Một trong những điểm mấu chốt của mô hình là kiểm soát dịch bệnh theo quy trình an toàn sinh học: chuồng trại cách ly, sát trùng định kỳ, tiêm phòng đầy đủ, kiểm soát nguồn thức ăn. Đồng thời, việc xử lý chất thải bằng hầm biogas hoặc đệm lót sinh học giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường - vấn đề từng gây nhiều áp lực tại khu dân cư.

Bên cạnh đó, địa phương còn hỗ trợ liên kết với các doanh nghiệp như Quế Lâm, C.P, Greenfeed để giúp người dân chủ động từ đầu vào đến đầu ra, hạn chế rủi ro thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học đang dần trở thành hướng đi mới cho bà con nơi đây ổn định sinh kế, phát triển sản xuất, góp phần giúp Nam Đông phát triển bền vững.