Mở rộng độ bao phủ tiêm chủng - “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Tư vấn cho người dân về hiệu quả phòng bệnh của tiêm chủng

Những ngày gần đây, tại các điểm tiêm chủng của CDC Huế, lượng người dân đến tiêm phòng tăng đáng kể. Trung bình mỗi ngày, hai cơ sở của đơn vị tiếp nhận từ 150 - 200 lượt người đến tiêm, chủ yếu là các loại vắc-xin như viêm não Nhật Bản, HPV, viêm gan B và vắc-xin phòng bệnh dại, cho thấy nhận thức của người dân về vai trò của tiêm chủng ngày càng cao.

Chị Nguyễn Thị Hà (phường Hương An) cho biết, trước tình trạng số ca mắc ung thư cổ tử cung gia tăng, chị đã chủ động đưa con gái đi tiêm vắc-xin HPV ngay khi đủ tuổi. Ngoài ra, cả hai mẹ con còn tiêm thêm vắc-xin viêm gan B để phòng ngừa nguy cơ ung thư gan. “Bệnh tật ngày càng nhiều và nguy hiểm, nên tiêm phòng là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình”, chị Hà chia sẻ.

Theo đánh giá của CDC Huế, tiêm chủng không chỉ giúp phòng ngừa hiệu quả nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà còn góp phần tạo miễn dịch cộng đồng, hạn chế nguy cơ bùng phát dịch. Tuy nhiên, kết quả tiêm chủng quý I năm 2026 cho thấy vẫn còn nhiều thách thức. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin mới đạt 23,9%; tỷ lệ tiêm viêm gan B sơ sinh đạt 24%; tỷ lệ uống vắc-xin Rota đủ liều đạt 24,2%.

Bước sang quý II, thời điểm giao mùa với nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh phát sinh như tay, chân miệng, thủy đậu, quai bị. Trong khi đó, hệ thống y tế cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế, hoạt động chưa đồng đều giữa các trạm y tế, thiếu kế hoạch kinh phí chi tiết cho công tác phòng, chống dịch, đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt, linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện.

Trước thực tế đó, CDC Huế đã triển khai nhiều giải pháp như xây dựng kế hoạch tiêm chủng linh hoạt theo từng địa bàn, điều phối hợp lý giữa các điểm tiêm nhằm hạn chế hao phí vắc-xin và đảm bảo an toàn tiêm chủng. Đồng thời, tăng cường rà soát, cập nhật danh sách đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những trường hợp chưa được tiêm hoặc chưa đủ mũi. Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Việc vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm đúng lịch, đủ mũi được xác định là yếu tố then chốt để tăng độ bao phủ miễn dịch. Bên cạnh đó, CDC Huế chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng, giúp theo dõi chính xác từng đối tượng và mũi tiêm.

BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế cho biết, đơn vị đang tiếp tục duy trì tiêm chủng thường xuyên đối với các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đồng thời triển khai tiêm bù liều cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. Việc đưa chỉ tiêu tiêm chủng vào đánh giá nhiệm vụ y tế - xã hội hằng năm cũng là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao trách nhiệm của các địa phương.

Theo bác sĩ Tuấn, tiêm chủng không chỉ là biện pháp bảo vệ cá nhân mà còn là trách nhiệm cộng đồng. Khi mỗi người dân chủ động tiêm phòng, “lá chắn” miễn dịch sẽ được củng cố vững chắc, góp phần bảo vệ sức khỏe chung và giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Vì vậy, thời gian tới, CDC Huế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng, nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc-xin, đặc biệt ở nhóm trẻ em và phụ nữ mang thai. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo dây chuyền lạnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý y tế dự phòng.