Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại do cháy nhà

Lãnh đạo các đơn vị động viên, hỗ trợ tiền cho gia đình bị thiệt hai do vụ cháy vừa qua

Đại diện các đơn vị gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát của gia đình, đồng thời động viên thân nhân sớm vượt qua khó khăn, ổn định tinh thần, xây dựng cuộc sống ổn định. Các đơn vị cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả, từng bước ổn định chỗ ở và sinh hoạt.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng nhằm chia sẻ khó khăn trước mắt.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 26/3, người dân TDP Bắc Triều Vịnh phát hiện khói và lửa bốc lên từ ngôi nhà của ông V.H.Y. nên bà con trong khu vực nhanh chóng hô hoán, báo cơ quan chức năng. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà chỉ có ông V.Th.Y. (sinh năm 1967), bị tai biến, không thể tự di chuyển nên đã bị ngạt và tử vong do khói.

Sau khi nhận tin báo, UBND phường Phong Thái chỉ đạo lực lượng công an, quân sự cùng các lực lượng liên quan phối hợp người dân triển khai chữa cháy, ngăn không để lửa lan sang khu vực xung quanh. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.