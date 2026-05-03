Khi thủ tục hành chính “tìm đến người dân”

Về tận cơ sở giúp dân làm thủ tục hành chính

Dù là ngày nghỉ cuối tuần, nhưng Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Bài vẫn bố trí cán bộ, công chức phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các điểm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà văn hóa các tổ dân phố trên địa bàn Dương Hòa và Phú Sơn. Đây là những khu vực có địa bàn rộng, điều kiện đi lại còn khó khăn, người dân chưa có nhiều điều kiện tiếp cận trực tiếp với các dịch vụ hành chính công tập trung.

Ông Lê Đình Hiền (sinh năm 1956, tổ dân phố 3 Phú Sơn), đang mắc bệnh nặng nên được cán bộ hỗ trợ lập văn bản chứng thực ủy quyền để thực hiện các thủ tục về đất đai. Ông chia sẻ: “Nhà tôi ở xa trung tâm phường, mỗi lần đi làm giấy tờ phải đi từ sáng sớm, chờ đợi khá lâu. Nay có cán bộ về tận nơi, lại vào ngày nghỉ nên rất thuận tiện. Tôi được hướng dẫn làm hồ sơ đất đai, có gì chưa rõ là được giải thích”.

Cùng chung cảm nhận, ông Nguyễn Nguyện, tổ dân phố Buồng Tằm bày tỏ: “Trước đây, tôi ngại làm thủ tục hành chính vì nghĩ phức tạp, phải đi lại nhiều lần. Nhưng hôm nay được hướng dẫn cụ thể, còn được chỉ cách nộp hồ sơ trực tuyến nên thấy đơn giản hơn nhiều. Mong mô hình này sẽ được duy trì thường xuyên để người dân đỡ vất vả”.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Bài cho biết: Tại các điểm hỗ trợ, người dân được hướng dẫn cụ thể từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến quy trình thực hiện các thủ tục như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định hạn mức đất ở, cung cấp thông tin quy hoạch; lập hồ sơ tặng cho, chuyển nhượng, di chúc; đăng ký khai sinh, khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân; chứng thực giấy tờ; ủy quyền vay vốn ngân hàng; cấp phép xây dựng nhà ở, đăng ký kinh doanh…

Theo ông Phan Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài, việc tổ chức hỗ trợ vào ngày cuối tuần là giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong tiếp cận dịch vụ hành chính công. Đồng thời, giúp bà con chủ động, linh hoạt về thời gian, giảm áp lực đi lại trong giờ hành chính, góp phần đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, nhất là tại các khu vực còn gặp nhiều khó khăn.

“Việc đưa dịch vụ hành chính công đến gần dân không chỉ tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số. Địa phương sẽ tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, ông Sơn nhấn mạnh.

Thực tế triển khai tại Phú Bài cho thấy, khi chính quyền chủ động “đi đến với dân”, lắng nghe và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả phục vụ được nâng lên rõ rệt. Người dân không chỉ hài lòng với chất lượng giải quyết thủ tục mà còn cảm nhận được sự gần gũi, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Mô hình hỗ trợ thủ tục hành chính vào ngày cuối tuần vì thế không chỉ là giải pháp tình thế, mà đang dần trở thành một cách làm mới, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Từ những kết quả bước đầu, đây có thể xem là hướng đi cần tiếp tục được duy trì, hoàn thiện và nhân rộng, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dân.