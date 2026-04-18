VnExpress Marathon Huế 2026: “Cú hích” cho thể thao, du lịch

Tuy không phải nội dung chính thức, nhưng Kun Marathon luôn thu hút đông đảo runner "nhí" tham dự

Năm 2026, giải thu hút hơn 8.000 VĐV, tăng gấp đôi so với lần đầu tổ chức vào năm 2020. Trong đó, runner Huế chiếm khoảng một nửa với hơn 4.000 người, phần còn lại đến từ nhiều địa phương trên cả nước, cùng hơn 200 VĐV quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điều đáng nói, lực lượng tham gia không chỉ tập trung ở nhóm VĐV chuyên nghiệp, mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng runner phong trào, từ người trẻ đến trung niên, và cả trẻ em với giải Kun Marathon. Điều này cho thấy, giải chạy đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động cộng đồng để trở thành một sự kiện thể thao quy mô, tầm vóc và là một trong những minh chứng xác thực trong thực hiện mục tiêu “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của Huế.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, ý nghĩa của giải chạy còn ở cách “kết nối” thể thao với trải nghiệm văn hóa, du lịch. Một hành trình ít nhất 3 ngày tại Huế, từ nhận Bib, tham gia Expo, đến thi đấu, khám phá di sản, trải nghiệm ẩm thực… đã tạo nên một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, nơi runner không chỉ chạy mà còn “sống cùng Huế”.

“Từ Đại Nội, chùa Thiên Mụ đến những món ăn đặc sản như bún bò, cơm hến, bánh bèo, bánh lọc…, tất cả được lồng ghép tự nhiên trong lịch trình của VĐV. Điều này cho thấy, giải chạy đã góp phần định hình một xu hướng mới: Du lịch thể thao gắn với cảm nhận đời sống, văn hóa, di sản và ẩm thực của địa phương”, ông Trần Hữu Thùy Giang chia sẻ.

VnExpress Marathon Huế 2026 diễn ra vào thời điểm mở màn Lễ hội mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026 đã góp phần tăng thêm sức hút, đồng thời tạo sự liên kết giữa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

VĐV tham dự VnExpress Marathon Huế 2025 ngang qua Đại Nội

Ở mùa giải trước, chỉ trong một tuần diễn ra sự kiện, Huế đón khoảng 109.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 221 tỷ đồng, công suất phòng có thời điểm chạm 90%. Những con số này cho thấy sức hút rõ rệt của giải chạy, đồng thời kéo theo hiệu ứng tích cực đối với các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, thương mại…

“Một điểm đáng chú ý là chính sách miễn phí vé tham quan di tích cho runner. Trong điều kiện Huế sở hữu hệ thống di sản dày đặc, cách làm này góp phần giữ chân du khách lâu hơn, khuyến khích họ di chuyển nhiều hơn giữa các điểm đến và gia tăng mức chi tiêu”, ông Trần Hữu Thùy Giang thông tin.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, du lịch, giải chạy còn tạo ra những thay đổi dễ nhận thấy trong đời sống. Từ sáng sớm, khi phố xá còn thưa người, hàng ngàn runner đã xuất hiện trên các tuyến đường trung tâm, qua cầu Trường Tiền, dọc theo sông Hương... cùng sự cổ vũ 2 bên đường tạo nên một khung cảnh sôi động, ấn tượng, giúp cho ta cảm giác nhịp sống thành phố càng lúc càng năng động hơn.

Hẳn nhiên, không thể không nhắc đến yếu tố quảng bá hình ảnh về một Huế đẹp, xanh, sạch, sáng và an toàn - một trong những mục tiêu cốt lõi mà thành phố đang triển khai thông qua thiết kế những cung đường chạy đi qua Đại Nội, dọc bờ sông Hương, cầu Trường Tiền… Và ở đó, những hình ảnh, clip của các VĐV chia sẻ trên mạng xã hội đều trở thành một “đại sứ du lịch” với độ lan tỏa nhanh, rộng khắp và theo cách rất tự nhiên.

Những năm gần đây, Huế bắt đầu định hình du lịch thể thao như một hướng đi mới. Bên cạnh VnExpress Marathon, nhiều hoạt động như Hue Sports Festival, Hue Jogging… cũng được tổ chức thường xuyên hơn. Các sự kiện này dần trở thành một phần của đời sống đô thị, giúp thành phố “dậy” sớm hơn, vận động nhiều hơn và kết nối gần nhau hơn.

Và thông qua những bước chạy, những hoạt động thể thao cộng đồng, có thể thấy Huế là một đô thị, mà ở đó điểm đến di sản và hình ảnh một thành phố trực thuộc Trung ương năng động đang song hành, phát triển hài hòa.