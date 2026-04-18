VnExpress Marathon Huế 2026: “Cú hích” cho thể thao, du lịch

ClockThứ Bảy, 18/04/2026 19:34
HNN - Sau 5 lần tổ chức, VnExpress Marathon Huế cho thấy những đóng góp nhất định trong “bức tranh” phát triển chung của thành phố. Và ở lần thứ 6 (diễn ra từ 17 - 19/4) cũng không ngoại lệ khi hứa hẹn sẽ góp phần tạo nên “cú hích” trong chiến lược phát triển thể thao, du lịch và kinh tế - xã hội của Huế.

Miễn phí vé tham quan khi tham gia VnExpress Marathon Huế 2026Tập trung phối hợp, tổ chức thành công giải chạy VnExpress Marathon Hue

 Tuy không phải nội dung chính thức, nhưng Kun Marathon luôn thu hút đông đảo runner "nhí" tham dự

Năm 2026, giải thu hút hơn 8.000 VĐV, tăng gấp đôi so với lần đầu tổ chức vào năm 2020. Trong đó, runner Huế chiếm khoảng một nửa với hơn 4.000 người, phần còn lại đến từ nhiều địa phương trên cả nước, cùng hơn 200 VĐV quốc tế đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Điều đáng nói, lực lượng tham gia không chỉ tập trung ở nhóm VĐV chuyên nghiệp, mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng runner phong trào, từ người trẻ đến trung niên, và cả trẻ em với giải Kun Marathon. Điều này cho thấy, giải chạy đã vượt ra khỏi khuôn khổ một hoạt động cộng đồng để trở thành một sự kiện thể thao quy mô, tầm vóc và là một trong những minh chứng xác thực trong thực hiện mục tiêu “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” của Huế.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, ý nghĩa của giải chạy còn ở cách “kết nối” thể thao với trải nghiệm văn hóa, du lịch. Một hành trình ít nhất 3 ngày tại Huế, từ nhận Bib, tham gia Expo, đến thi đấu, khám phá di sản, trải nghiệm ẩm thực… đã tạo nên một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh, nơi runner không chỉ chạy mà còn “sống cùng Huế”.

“Từ Đại Nội, chùa Thiên Mụ đến những món ăn đặc sản như bún bò, cơm hến, bánh bèo, bánh lọc…, tất cả được lồng ghép tự nhiên trong lịch trình của VĐV. Điều này cho thấy, giải chạy đã góp phần định hình một xu hướng mới: Du lịch thể thao gắn với cảm nhận đời sống, văn hóa, di sản và ẩm thực của địa phương”, ông Trần Hữu Thùy Giang chia sẻ.

VnExpress Marathon Huế 2026 diễn ra vào thời điểm mở màn Lễ hội mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2026 đã góp phần tăng thêm sức hút, đồng thời tạo sự liên kết giữa các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

VĐV tham dự VnExpress Marathon Huế 2025 ngang qua Đại Nội  

Ở mùa giải trước, chỉ trong một tuần diễn ra sự kiện, Huế đón khoảng 109.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 221 tỷ đồng, công suất phòng có thời điểm chạm 90%. Những con số này cho thấy sức hút rõ rệt của giải chạy, đồng thời kéo theo hiệu ứng tích cực đối với các ngành dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, thương mại…

“Một điểm đáng chú ý là chính sách miễn phí vé tham quan di tích cho runner. Trong điều kiện Huế sở hữu hệ thống di sản dày đặc, cách làm này góp phần giữ chân du khách lâu hơn, khuyến khích họ di chuyển nhiều hơn giữa các điểm đến và gia tăng mức chi tiêu”, ông Trần Hữu Thùy Giang thông tin.

Không chỉ dừng lại ở khía cạnh kinh tế, du lịch, giải chạy còn tạo ra những thay đổi dễ nhận thấy trong đời sống. Từ sáng sớm, khi phố xá còn thưa người, hàng ngàn runner đã xuất hiện trên các tuyến đường trung tâm, qua cầu Trường Tiền, dọc theo sông Hương... cùng sự cổ vũ 2 bên đường tạo nên một khung cảnh sôi động, ấn tượng, giúp cho ta cảm giác nhịp sống thành phố càng lúc càng năng động hơn.

Hẳn nhiên, không thể không nhắc đến yếu tố quảng bá hình ảnh về một Huế đẹp, xanh, sạch, sáng và an toàn - một trong những mục tiêu cốt lõi mà thành phố đang triển khai thông qua thiết kế những cung đường chạy đi qua Đại Nội, dọc bờ sông Hương, cầu Trường Tiền… Và ở đó, những hình ảnh, clip của các VĐV chia sẻ trên mạng xã hội đều trở thành một “đại sứ du lịch” với độ lan tỏa nhanh, rộng khắp và theo cách rất tự nhiên.

Những năm gần đây, Huế bắt đầu định hình du lịch thể thao như một hướng đi mới. Bên cạnh VnExpress Marathon, nhiều hoạt động như Hue Sports Festival, Hue Jogging… cũng được tổ chức thường xuyên hơn. Các sự kiện này dần trở thành một phần của đời sống đô thị, giúp thành phố “dậy” sớm hơn, vận động nhiều hơn và kết nối gần nhau hơn.

Và thông qua những bước chạy, những hoạt động thể thao cộng đồng, có thể thấy Huế là một đô thị, mà ở đó điểm đến di sản và hình ảnh một thành phố trực thuộc Trung ương năng động đang song hành, phát triển hài hòa.

Hàn Đăng
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo “bẫy lừa đảo” du lịch mùa cao điểm

Kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 được xem là thời điểm mở đầu mùa cao điểm du lịch hè. Lợi dụng nhu cầu đi lại, đặt tour và đặt phòng tăng mạnh, các đối tượng tung ra nhiều chiêu trò tinh vi để “giăng bẫy” du khách.

Đặc sắc đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm 2026

Tối 17/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Linh thiêng nguồn cội-Đất Tổ Hùng Vương”.

Mở đường cho du lịch phát triển

Nếu sản phẩm du lịch là “linh hồn” của hành trình trải nghiệm, thì hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật chính là yếu tố “mở đường” để thu hút đầu tư và kết nối các khu, điểm, tour, tuyến. Đó cũng là hướng đi thành phố cần tiếp tục quan tâm có chọn lọc để vươn tới những mục tiêu phát triển du lịch.

Khơi thông du lịch đường thủy xứ Huế

Sau khi UBND thành phố công bố tuyến đường thủy nội địa trên sông Ngự Hà, cùng việc triển khai thí điểm tuyến du lịch kết nối các điểm di sản bằng thuyền điện trên sông Hương, hứa hẹn khơi thông du lịch đường thủy của địa phương.

