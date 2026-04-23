Hỗ trợ người dân sau mưa lũ: Thực hiện đúng đối tượng, tiếp tục rà soát để không bỏ sót

Trong lũ lụt cuối năm 2025, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác vận động hỗ trợ đồng bào vùng thiệt hại nặng

Nguồn lực có hạn, phải lựa chọn đối tượng ưu tiên

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy khẳng định: “Việc hỗ trợ được triển khai trên cơ sở nguồn kinh phí do Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ, với tỷ lệ chỉ đáp ứng khoảng 16,7% so với nhu cầu thực tế. Do đó, việc lựa chọn đối tượng là yêu cầu bắt buộc, các địa phương phải tổ chức bình xét công khai, dân chủ, ưu tiên đúng người, đúng hoàn cảnh”.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các địa phương đã thực hiện đúng quy trình, đúng đối tượng. Những trường hợp chưa nhận được hỗ trợ không có nghĩa là bị bỏ sót, mà do nguồn lực có hạn nên chưa thể đáp ứng hết trong một đợt.

“Chúng tôi rất chia sẻ với những hộ dân bị thiệt hại nhưng chưa được nhận hỗ trợ. Tuy nhiên, việc phân bổ phải tuân thủ quy định chung. Thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị, huy động thêm nguồn lực để có thể hỗ trợ thêm trong thời gian tới. Đồng thời, thành phố đã và đang yêu cầu các địa phương rà soát kỹ lưỡng, nếu phát hiện sai sót sẽ kịp thời điều chỉnh, đảm bảo công bằng, minh bạch”, bà Vân nói.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc phân bổ và chi trả kinh phí đã được triển khai đúng quy định, trên cơ sở nguồn lực thực tế và theo hướng dẫn của Trung ương.

Theo thông tin từ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, sau đợt mưa lũ năm 2025, toàn thành phố đã rà soát và đề xuất hỗ trợ cho 135.764 hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, căn cứ khả năng cân đối, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ phê duyệt hơn 67 tỷ đồng, tương ứng hỗ trợ cho 22.618 hộ, chiếm khoảng 16,7% nhu cầu đề xuất. Điều này đồng nghĩa, dù nhiều hộ dân bị thiệt hại, nhưng không phải tất cả đều có thể nhận hỗ trợ trong đợt này.

Trong bối cảnh đó, các địa phương buộc phải tổ chức rà soát, bình xét để lựa chọn đối tượng thụ hưởng theo hướng ưu tiên những trường hợp khó khăn nhất như hộ nghèo, cận nghèo, hộ neo đơn, hộ bị thiệt hại nặng.

Việc lập danh sách được thực hiện qua nhiều vòng rà soát, từ tổ dân phố đến cấp xã, phường, đảm bảo công khai, dân chủ trước khi trình cấp trên phê duyệt.

Tăng cường minh bạch, tạo đồng thuận

Trước những phản ánh trong dư luận, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tại cơ sở. Kết quả bước đầu cho thấy, đa số các địa phương đã thực hiện đúng quy trình bình xét, đảm bảo đúng đối tượng theo tiêu chí đề ra. Nhiều nơi đã hoàn thành việc chi trả trước tết Nguyên đán, góp phần giúp người dân kịp thời khắc phục khó khăn.

Tuy vậy, cũng có một số ít địa phương còn chậm chi trả hoặc gặp lúng túng trong quá trình lập danh sách. Ở một vài tổ dân phố, việc rà soát chưa thật sự sát thực tế, dẫn đến phát sinh ý kiến so bì trong Nhân dân.

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, những trường hợp này đang được yêu cầu rà soát lại, tổ chức bình xét công khai, minh bạch để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đề nghị các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ chủ trương, nguồn lực và tiêu chí hỗ trợ, từ đó chia sẻ, đồng thuận với chính sách.

Bên cạnh hình thức chi trả bằng tiền mặt, một số địa phương đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí được phân bổ để mua sắm các vật dụng thiết yếu như nồi cơm điện, quạt máy… và trao trực tiếp cho người dân. Cách làm này nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, phục vụ thiết thực cho nhu cầu sinh hoạt sau mưa lũ, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, nguồn lực hỗ trợ luôn có giới hạn, việc tổ chức phân bổ công bằng, đúng đối tượng là yêu cầu quan trọng, nhưng cũng không tránh khỏi những áp lực từ thực tiễn.

Khẳng định từ cơ quan chức năng cho thấy, chính sách hỗ trợ đã được triển khai đúng quy định. Điều cần thiết lúc này là tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tăng cường minh bạch, để mỗi sự hỗ trợ không chỉ đúng đối tượng, mà còn nhận được sự đồng thuận từ cộng đồng.