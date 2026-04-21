ClockThứ Tư, 22/04/2026 14:25

Đức hỗ trợ Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phục hồi đào tạo sau thiên tai

HNN.VN - Ngày 22/4, đoàn công tác của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) đã đến thăm, khảo sát và làm việc tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của trường trong hợp tác quốc tế đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Đoàn công tác BMZ trao đổi tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường đã giới thiệu quá trình xây dựng, phát triển, đồng thời nhấn mạnh những thế mạnh trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động. Hiện nhà trường đang triển khai nhiều chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng thực hành, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đào tạo.

Đại diện BMZ đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong công tác đào tạo nghề, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trường nâng cao chất lượng đào tạo trong thời gian tới. Đoàn đã tham quan phòng truyền thống, các xưởng thực hành cơ khí, CNC, điện - điện tử… và trao đổi về định hướng hợp tác.

Trước đó, trong năm 2025, nhiều hạng mục xưởng thực hành và thiết bị đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế bị hư hỏng do thiên tai, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh, sinh viên.

Trước tình hình này, Chính phủ Đức - đối tác chiến lược lâu năm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp - đã triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp nhằm khôi phục cơ sở hạ tầng, sửa chữa và thay thế thiết bị.

 Đoàn công tác BMZ tham quan phòng truyền thống của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, các xưởng thực hành nhanh chóng được đưa vào hoạt động trở lại, bảo đảm điều kiện học tập an toàn, hiện đại cho gần 4.500 sinh viên. Qua đó, nhà trường duy trì ổn định hoạt động đào tạo nghề chất lượng cao.

Bà Gisela Hammerschmidt, Phó Tổng Vụ trưởng phụ trách châu Á, BMZ, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng nhà trường trong giai đoạn khó khăn. Đức cam kết tiếp tục hỗ trợ Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phục hồi sau thiên tai và phát triển thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao của khu vực”.

Hiện Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm, có thế mạnh trong đào tạo các ngành kỹ thuật, đặc biệt là lĩnh vực xử lý nước thải phục vụ phát triển bền vững. Nhà trường đang tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tăng cường gắn kết với doanh nghiệp.

Gói hỗ trợ từ phía Đức tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai bên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho khu vực miền Trung và cả nước.

MINH HIỀN
Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế: Đào tạo cao đẳng, đón cơ hội phát triển mới

Năm 2026 ghi dấu một cột mốc quan trọng đối với Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế khi lần đầu tiên triển khai tuyển sinh hệ cao đẳng sau khi sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Huế vào đơn vị. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để nhà trường mở rộng quy mô đào tạo, tăng cường nguồn lực và từng bước hoàn thiện mô hình “Trường - Viện” gắn với hệ thống bệnh viện thực hành.

Nền tảng hỗ trợ hành trình đổi mới sáng tạo

Ra mắt vào đầu năm 2026, nền tảng hỗ trợ Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố Huế tại địa chỉ dmst.hue.gov.vn đang trở thành kênh kết nối, điều phối và thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

