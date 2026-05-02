Du lịch Huế “thắng lớn” dịp lễ

Khách đến Huế du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5

“Bùng nổ” lượng khách

Gặp gia đình anh Nguyễn Hữu Văn trong dịp lễ 30/4 - 1/5, nam du khách Hà Nội chia sẻ đây đã là lần thứ 5 anh đến Huế. Mặc dù 4 lần trước, anh đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị ở Cố đô nhưng dịp lễ năm nay, anh vẫn chọn Huế để du lịch. Anh Văn đùa vui: Huế hấp dẫn bởi cảnh đẹp, nhiều di tích, giàu giá trị văn hóa lịch sử, con người thân thiện và ẩm thực thì rất ngon. Không chỉ gia đình tôi mà nhiều bạn bè tôi cũng đi Huế dịp này”.

Hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp, Huế đều ghi nhận sự tăng mạnh về lượng khách. Thống kê từ ngành du lịch cho thấy, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (tính từ ngày 24/4 - 28/4), Huế đón khoảng 395.000 lượt (khách quốc tế 98.700 lượt), doanh thu từ du lịch khoảng 958 tỷ đồng. Trong 5 ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 - 3/5), Huế ước đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ năm trước, khách nội địa ước đạt 446.000 lượt, tăng 59,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú ước đạt 99%.

Ông Hồ Đặng Xuân Lân, Chủ tịch Hội Khách sạn thành phố Huế, Tổng Giám đốc Khách sạn Parkview Huế cho biết, dịp lễ 30/4 - 1/5 thường là dịp cao điểm khách du lịch. Những tín hiệu lượng khách và lưu trú năm nay rất đáng mừng. Tỷ lệ lấp đầy công suất các phòng lưu trú cao hơn năm ngoái, khách cũng có xu hướng tự tìm đến khách sạn đặt phòng và lưu trú dài ngày hơn. Sự chủ động của ngành du lịch, các khách sạn cộng với hiệu ứng tích cực của dịp lễ trở thành cú hích rõ rệt cho du lịch địa phương.

Một điểm đặc biệt trong dịp lễ năm nay là Huế liên tiếp lập kỷ lục bán vé tham quan di tích trong ngày. Đáng chú ý, ngày 1/5, doanh thu bán vé tham quan di tích tăng vọt, đạt hơn 4,21 tỷ đồng, vượt mức 3,74 tỷ đồng của ngày 30/4 trước đó - đều là những mốc doanh thu theo ngày cao nhất từ trước đến nay.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho biết, kết quả tích cực từ hai dịp lễ vừa qua đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch và tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Số liệu thống kê cho thấy, lượng khách đến Huế từ đầu năm đến nay ước đạt gần 2,7 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ, trong đó, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 1,13 triệu lượt, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 6.234 tỷ đồng.

Khách chụp ảnh kỷ niệm ở làng hương Thủy Xuân khi đi du lịch Huế

Chú trọng môi trường du lịch, tạo đà tăng trưởng

Năm nay, thành phố Huế chủ trương quyết liệt trong việc chấn chỉnh môi trường du lịch. Ông Võ Hoàng Liên Minh, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Du lịch cho hay, công tác đảm bảo an toàn cho du khách được triển khai đồng bộ và quyết liệt. Thành phố Huế duy trì số điện thoại hỗ trợ du khách 0234.3828288 và tiếp nhận phản hồi qua Fanpage chính thức của Sở Du lịch để xử lý kịp thời các sự cố, phản ánh về lưu trú và dịch vụ. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, điều tiết tại các nút giao thông trọng điểm dẫn vào các điểm tham quan như Đại Nội, các lăng tẩm và các điểm du lịch.

Đối với vấn đề vệ sinh và văn minh du lịch, các cơ sở kinh doanh được yêu cầu niêm yết giá công khai, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện nếp sống văn minh tại các điểm du lịch. Theo ông Minh, nhìn chung, khách du lịch hài lòng với các trải nghiệm du lịch Huế. Tuy nhiên, vẫn có một số ít các phản ánh liên quan đến môi trường du lịch. Sau khi tiếp nhận phản ánh, nắm bắt thông tin từ nhiều kênh, Sở Du lịch phối hợp với các địa phương đã ngay lập tức chấn chỉnh, xử lý những vấn đề ảnh hưởng đến môi trường du lịch Huế. Sở cũng đã đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật về kinh doanh du lịch, đặc biệt là việc niêm yết giá và thực hiện đúng các cam kết với khách hàng; không tự ý hủy dịch vụ, không tăng giá bất hợp lý dưới bất kỳ hình thức nào; chủ động rà soát cung ứng dịch vụ, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp, thân thiện và tôn trọng du khách; xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc gìn giữ uy tín, thương hiệu du lịch Huế.

Ghi nhận của phóng viên tại các điểm du lịch, đa phần du khách cho rằng so với nhiều điểm đến khác, Huế cơ bản làm khá tốt công tác đảm bảo môi trường du lịch, giá cả phù hợp, người làm du lịch và cả người dân Huế thân thiện, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ du khách.

Chị Đặng Khánh An, du khách từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Mình hài lòng vì giá cả ở Huế rất bình dân. Người dân Huế thì niềm nở với khách, điều đó làm cho mình yêu Huế và chắc chắn sẽ trở lại đây nhiều lần”.

Giám đốc Sở Du lịch Trần Thị Hoài Trâm cho rằng, những điểm sáng về du lịch trong dịp lễ vừa qua sẽ tạo đà cho những bước tăng trưởng tiếp theo của du lịch Huế. Để tiếp tục thu hút khách, phát triển bền vững, ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp cũng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, luôn lắng nghe du khách, cải thiện chất lượng dịch vụ, đặc biệt sẽ tiếp tục xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu bản sắc.