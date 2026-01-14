Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn

Đoàn công tác thăm Tổ hợp nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F tại phường Phong Điền của Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm

Đoàn công tác đã đến thăm Tổ hợp nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái 4F tại phường Phong Điền của Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm; tham quan khu sản xuất nông sản hữu cơ, khu chăn nuôi, chế biến, bảo quản, nghiên cứu dinh dưỡng, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao mô hình nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn sinh thái mà Tập đoàn Quế Lâm đang triển khai. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, gắn chăn nuôi với trồng trọt theo chuỗi giá trị, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao thu nhập và nhận thức cho người dân, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn của thành phố giai đoạn 2024 - 2030.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty Scavi Huế; Dự án Nhà máy Kanglongda Huế của Công ty TNHH Công nghệ bảo hộ Kanglongda Việt Nam và Dự án Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương của Công ty cổ phần kính Đạt Phương.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn thăm Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera của Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm trong việc cam kết và triển khai tiến độ các dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa các dự án vào hoạt động ổn định; chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm các yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cùng đoàn công tác đã kiểm tra dự án đường cứu hộ, cứu nạn Phong Điền; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera của Tổng Công ty Viglacera - CTCP và một số dự án đang kêu gọi đầu tư như dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa; Khu phức hợp nghỉ dưỡng sân golf Điền Hòa.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, góp phần thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao trên địa bàn.