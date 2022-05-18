Dự án VIBE 2 góp phần phát triển nhân lực chất lượng cao

ĐH Huế tặng quà lưu niệm cho các đối tác, đại biểu

DA VIBE 2 được triển khai với tổng kinh phí 313.000 Euro, do Chính phủ Ireland tài trợ thông qua Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam. DA được khởi động từ tháng 8 năm 2023 với việc ký kết thỏa thuận tài trợ và chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam phê duyệt triển khai vào tháng 9/2024. Đây là sự tiếp nối thành công của VIBE 1, nhằm hỗ trợ Đại học Huế nâng cao năng lực đào tạo, phát triển chương trình học và tăng cường hội nhập quốc tế.

DA VIBE 2 được triển khai trên cơ sở 5 hợp phần trọng tâm, trong đó 3 hợp phần tập trung vào thiết kế và phát triển chương trình đào tạo và 2 hợp phần tập trung vào nghiên cứu khoa học và tác động xã hội.

Các hợp phần, gồm thiết kế và phát triển Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế; thiết kế và phát triển Chương trình Thạc sĩ Quản trị Khách sạn; thiết kế và phát triển Chương trình Thạc sĩ Công nghệ thông tin; xây dựng Chương trình cố vấn khởi nghiệp du lịch dành cho phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thành phố Huế), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và bình đẳng giới; nghiên cứu về giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng; triển khai nghiên cứu chung về an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng.

Một trong những dấu ấn nổi bật của DA VIBE 2 là việc xây dựng thành công 3 chương trình đào tạo trọng điểm, gồm Cử nhân Kinh doanh quốc tế, Thạc sĩ Quản trị Khách sạn và Chương trình Công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy hội nhập quốc tế của Đại học Huế.

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động trao đổi học thuật, đào tạo giảng viên và hợp tác nghiên cứu, năng lực giảng dạy, nghiên cứu và quản lý học thuật của đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Huế được nâng cao rõ rệt. Trên cơ sở những thành công của các DA VIBE 1 và VIBE 2, Đại học Huế mong muốn và tin tưởng rằng DA VIBE 3 sẽ tiếp tục hình thành trong thời gian tới, nhằm mở rộng hơn nữa quy mô hợp tác giữa hai bên, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học.