Thế giới

Mỹ công bố dự án xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

ClockThứ Tư, 11/03/2026 14:45
Tổng thống Donald Trump ngày 10/3 đã công bố một dự án năng lượng được xem là bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp dầu khí Mỹ, theo đó, một nhà máy lọc dầu hoàn toàn mới sẽ được xây dựng tại thành phố Brownsville, tiểu bang Texas.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Dự án trên, do công ty America First Refining thực hiện với tổng giá trị đầu tư khoảng 300 tỷ USD, được mô tả là nhà máy lọc dầu mới đầu tiên được xây dựng tại Mỹ trong 50 năm qua và được Tổng thống Trump gọi là thỏa thuận năng lượng lớn nhất trong lịch sử Mỹ.

Theo ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng, dự án này có sự hợp tác của các đối tác từ Ấn Độ, đặc biệt là tập đoàn năng lượng tư nhân lớn Reliance. Ông cho rằng việc cải cách thủ tục cấp phép và giảm thuế theo chương trình America First đã giúp thu hút hàng tỷ USD đầu tư trở lại Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, việc nhà máy lọc dầu mới sẽ được xây dựng tại cảng Brownsville, một trung tâm thương mại quan trọng ở miền Nam Texas, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng sản lượng năng lượng trong nước và củng cố an ninh năng lượng quốc gia.

Tổng thống Trump cho biết, nhà máy mới sẽ cung cấp nhiên liệu cho thị trường Mỹ, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu năng lượng ra thị trường toàn cầu. Ông cũng nhấn mạnh rằng cơ sở này sẽ mang lại hàng tỷ USD tác động kinh tế và tạo ra hàng nghìn việc làm mới cho khu vực Nam Texas.

Ngoài yếu tố kinh tế, dự án cũng được quảng bá như một bước tiến về công nghệ môi trường. Ông Trump cho biết, nhà máy lọc dầu tại Brownsville sẽ trở thành cơ sở lọc dầu sạch nhất thế giới.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh do cuộc xung đột tại Trung Đông và các rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz.

Chính quyền Tổng thống Trump cho rằng, việc xây dựng thêm các nhà máy lọc dầu trong nước sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu và tăng cường vị thế năng lượng của Mỹ trên thị trường quốc tế.

https://nhandan.vn/my-cong-bo-du-an-xay-dung-nha-may-loc-dau-dau-tien-sau-50-nam-post947620.html

Theo nhandan.vn
Động thái mới của Mỹ và Iran về hoạt động của eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/3 (giờ Washington) công bố rằng quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch tấn công, trong vài giờ qua, lực lượng Mỹ đã đánh trúng và phá hủy hoàn toàn 10 tàu hoặc thuyền rải thủy lôi đang hoạt động trong khu vực.

Động thái mới của Mỹ và Iran về hoạt động của eo biển Hormuz
Từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm

Chiều 10/3, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để nghe báo cáo, cho ý kiến về các dự án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn.

Từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm
Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở

Ở khu vực phía nam thành phố Huế, từ những thôn xóm đến trường học, cơ quan, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng không chỉ thể hiện trong nghị quyết, mà được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, vì dân. Từ nền móng ấy, sức mạnh của Đảng được bồi đắp từ gốc rễ, tạo động lực để quê hương từng bước chuyển mình.

Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở
Kỳ kiểm tra năng lực hành nghề bác sĩ đầu tiên năm 2027: Điều kiện dự thi và lộ trình triển khai

Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa thống nhất sẽ tổ chức kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám, chữa bệnh đầu tiên trên cả nước vào tháng 12/2027. Kỳ thi sẽ diễn ra theo hình thức nào và người tham dự cần điều kiện gì? Phóng viên Báo Điện tử Chính phủ đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng y khoa Quốc gia về kỳ thi này.

Kỳ kiểm tra năng lực hành nghề bác sĩ đầu tiên năm 2027 Điều kiện dự thi và lộ trình triển khai
Mùa xuân đầu tiên của chính quyền 2 cấp

Mùa xuân năm nay mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương. Đây không chỉ là mùa xuân của khởi đầu năm mới mà còn là mùa xuân của đổi mới phương thức quản lý nhà nước, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C) chính thức đi vào hoạt động.

Mùa xuân đầu tiên của chính quyền 2 cấp

