Đưa vào hoạt động trạm xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Gilimex Huế

HNN.VN - Sáng 15/10, lãnh đạo Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) Gilimex Huế (Công ty) cho biết: Công trình Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Gilimex tại thị xã Hương Thủy (nay là phường Phú Bài) sau gần hai năm xây dựng hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đúng tiến độ đề ra.

Toàn cảnh trạm xử lý nước thải tập trung đã hoàn thiện 

Trạm có tổng vốn đầu tư 130 tỷ đồng, được thiết kế, ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ hiện đại, an toàn, với công suất 7.600 m3/ngày đêm. Với công suất này, trạm sẽ bảo đảm xử lý được toàn bộ nước thải của nhà đầu tư thứ cấp trong KCN Gilimex Huế mà công ty đã, đang đầu tư tại đây.

Trạm xử lý nước thải tập trung này nằm trong kế hoạch phát triển tổng thể hạ tầng đồng bộ của KCN Gilimex Huế để hướng đến mục tiêu xây dựng một KCN hiện đại, xanh, sạch, sinh thái bền vững, đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

KCN Gilimex Huế được khởi công vào ngày 11/11/2022, với quy mô sử dụng đất hơn 460 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng đến nay cơ bản đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đang tổ chức thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, với những ngành nghề chính như: Sản xuất sản phẩm điện, điện tử; sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho ô tô, thiết bị vận tải; sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa và các sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác...

