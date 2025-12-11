Du lịch Huế: Khắc phục “nốt trầm” để phát triển bền vững

Trải nghiệm ngắm Huế trên xích lô

Hạ tầng và dịch vụ chưa đồng bộ

Huế đang thiếu các khách sạn có thương hiệu nổi tiếng, mang tầm quốc tế đầu tư trên địa bàn. Đa số các khách sạn hiện có của thành phố là các thương hiệu trong nước và địa phương, ít được du khách quốc tế biết đến. Tiến độ triển khai một số dự án du lịch tại vịnh đẹp Lăng Cô, suối Voi… chậm hoàn thành, có dự án bị đình trệ nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm...

Du lịch Huế cũng đang có số lượng phòng/giường hạn chế và số lượng phòng lưu trú cao cấp còn ít. Vào mùa cao điểm, phần lớn khách sạn ở Huế gần như kín phòng, không đủ năng lực đáp ứng nhu cầu của du khách. Các khách sạn hiện có trên địa bàn cũng không có cơ sở nào đủ sức chứa đoàn lớn (ví dụ: nhà hàng phục vụ 1.000 khách). Đến nay, toàn thành phố chỉ có 893 cơ sở lưu trú du lịch với 14.229 phòng, 22.918 giường, trong đó có 205 khách sạn với 8.672 phòng, 14.350 giường. Số khách sạn từ 3 - 5 sao chỉ có 22 cơ sở với 3.115 phòng, 4.974 giường. So với Đà Nẵng, đến cuối năm 2024, thành phố này có 1.290 cơ sở lưu trú du lịch với 46.527 phòng, gấp 3,27 lần số phòng của Huế, trong đó có đến 110 cơ sở lưu trú 4 - 5 sao và tương đương với 21.293 phòng (70 cơ sở đã được xếp hạng 4 - 5 sao). Riêng số phòng 4 - 5 sao đã nhiều gấp 1,5 lần tổng số phòng lưu trú của Huế.

Đường giao thông đến các điểm di tích như các lăng các vua Gia Long, Minh Mạng, Khải Định… còn nhỏ hẹp. Đường kết nối từ trung tâm thành phố về biển và đường ven biển chậm hoàn thành, trong khi du lịch biển đang là xu hướng thịnh hành hiện nay của nhiều du khách. Nhiều địa phương cho dù không có lợi thế về di tích, di sản nhưng đã phát triển mạnh du lịch nhờ họ sớm đầu tư, khai thác thế mạnh của du lịch biển, đảo. Hạ tầng du lịch đầm phá của Huế cũng chưa hoàn chỉnh.

Huế hiện cũng đang thiếu các bãi đỗ xe công cộng, nhất là ở trung tâm thành phố, gây khó khăn cho việc tổ chức các sự kiện lớn, đón đoàn khách đông hoặc vào lúc mùa du lịch cao điểm. Đến nay, việc chưa kết nối thành công các đường bay quốc tế đưa khách nước ngoài đến Huế trực tiếp… đã làm mất lợi thế của du lịch địa phương cho dù hạ tầng sân bay quốc tế Phú Bài đã được đầu tư hoàn chỉnh.

Khách nước ngoài đến Huế du lịch

Sản phẩm du lịch chưa đa dạng

Khách đến Huế hiện nay chủ yếu vẫn tham quan các di tích, di sản, chưa có nhiều sản phẩm mới bổ trợ như du lịch đêm, du lịch trải nghiệm, du lịch biển, đầm phá chất lượng cao. Các hoạt động văn hóa, dịch vụ ban đêm còn đơn điệu, chủ yếu là tour ca Huế trên sông Hương. Thiếu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, xứng tầm có khả năng thu hút và níu chân du khách.

Du lịch biển, đầm phá phát triển chậm đã làm giảm lợi thế cạnh tranh, trong khi chưa có kịp các sản phẩm du lịch bổ trợ cho các sản phẩm văn hóa, lịch sử. Kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa, du lịch đầm phá… đang trong quá trình khởi động, tìm tòi, thử nghiệm nên chưa tạo đột phá du lịch. Huế hiện cũng đang thiếu các khu vui chơi giải trí tổng hợp, các show trình diễn có tên tuổi, đẳng cấp để thu hút và đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách như nhiều nơi đã và đang làm. Những ai từng đến khu du lịch Bà Nà Hills, Vinpearl Nam Hội An, quần thể Vinpearl Nha Trang, xem chương trình biểu diễn thực cảnh show "Ký ức Hội An"… sẽ thấy tầm quan trọng của chúng trong việc thu hút và níu chân du khách.

Huế hiện vẫn còn thiếu các khu mua sắm đặc trưng. Ảnh: Bảo Phước

Mua sắm và tiêu dùng còn yếu

Huế hiện vẫn còn thiếu các khu mua sắm đặc trưng, có sức hút cao và chưa có nhiều sản phẩm lưu niệm độc đáo. Mặc dù, Huế đang được xây dựng để trở thành “Kinh đô áo dài”, “Kinh đô ẩm thực” nhưng cách thức tổ chức vẫn chưa bài bản, chưa chuyên nghiệp và chưa thực sự hấp dẫn du khách.

Do các dịch vụ bổ trợ còn ít, số ngày lưu trú bình quân của du khách ở Huế không tăng trong nhiều năm liền (khoảng 1,7 ngày/du khách) nên mức chi tiêu bình quân của du khách đến Huế nhìn chung vẫn còn rất thấp. Tổng lượt khách đến Huế năm 2025 theo báo cáo khoảng 6,3 triệu lượt nhưng chỉ có 1,982 triệu lượt khách ngủ qua đêm, chỉ chiếm 31,4%. Số khách đến Huế không ngủ qua đêm lên đến 78,6%, điều đó chứng tỏ Huế vẫn chưa đủ sức hấp dẫn để níu chân du khách ở lại.

Sức hút du khách chưa cao

Tốc độ tăng trưởng về lượng khách du lịch đến Huế khá cao trong năm 2025 nhưng xét về quy mô và thị phần khách du lịch so với các địa phương lân cận và cả nước vẫn còn hạn chế. Năm 2025, cả nước dự kiến đón khoảng 21 triệu lượt khách, trong đó số khách quốc tế đến Huế dự ước khoảng 1,9 lượt, chiếm khoảng 9,04%. Khách trong nước đến Huế năm 2025 khoảng 4,4 triệu lượt, ước chiếm khoảng 2% tổng lượt khách du lịch nội địa. Về doanh thu du lịch Huế trong năm nay dự khiến 13.000 tỷ đồng, chiếm chưa đến 1% doanh thu du lịch toàn quốc.

Cũng trong năm nay, theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, với chủ đề “Đà Nẵng mới - Trải nghiệm mới”, thành phố này đặt mục tiêu thu hút hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 7,6 triệu lượt khách quốc tế, thông qua chuỗi sản phẩm du lịch mới, ưu đãi hấp dẫn và giải pháp số hiện đại trong du lịch với năm nhóm hoạt động chính gồm: Giảm giá vé tham quan, “3 hộ chiếu trải nghiệm” (Food Tour, Heritage Tour, Green Tour), chuỗi sự kiện lễ hội, chiến dịch “Tôi yêu Đà Nẵng - I love Da Nang” và áp dụng Bộ tiêu chí Văn hóa Du lịch “Đà Nẵng SMILE”; doanh thu dự kiến 30.000 tỷ đồng. Như vậy, du lịch Huế đang thấp hơn nhiều so với thành phố lân cận cả về tổng lượt khách đến, số khách quốc tế và doanh thu du lịch. Điều đó cho thấy, sức hút của du lịch Huế vẫn còn hạn chế nhất định.

Sau đại dịch COVID-19, Huế gần như đã mất thị trường khách Hàn Quốc. Số khách Hàn Quốc đến Huế giảm hẳn trong khi các điểm đến như Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phú Quốc… lại bùng nổ khách đến từ thị trường này. Trao đổi về vấn đề này, ông Võ Quang Liên Kha - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Du lịch Vietravel cho biết, Huế mất thị trường này do chưa có các chuyến bay kết nối trực tiếp, thiếu các dịch vụ bổ trợ và du lịch biển chưa phát triển. Đây là thị trường có lượng khách đến Việt Nam khá lớn hiện nay.

Chưa thu hút được các dự án lớn

Thời gian qua, các cấp, các ngành và lãnh đạo thành phố đã rất nỗ lực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án dịch vụ du lịch nhưng kết quả chưa như mong muốn. Hiện nay, các dự án đầu tư vào lĩnh vực này ở Huế chủ yếu vẫn là xây dựng khách sạn, ít doanh nghiệp đầu tư một khu dịch vụ tổng hợp, có tầm cỡ như Bà Nà Hills, Sun World Fansipan Legend, Vinpearl Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An... Ngoài các thế mạnh truyền thống về di sản, văn hóa, lễ hội, Huế kêu gọi đầu tư được một số dự án đầu tư sân golf nhưng vẫn chậm chân hơn các nơi trong việc phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ mới mà du khách trẻ tuổi muốn trải nghiệm như ẩm thực hiện đại, hoạt động về đêm, vui chơi giải trí, mua sắm, du lịch biển, đầm phá… Một số dự án lớn rất được kỳ vọng đăng ký đầu tư vào khu du lịch Cảnh Dương - Lăng Cô hầu như chậm triển khai hoặc thực hiện nhưng bị trì hoãn giữa chừng, chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.

Thực tế cho thấy, việc thu hút các nhà đầu tư vào du lịch Huế vẫn còn khó khăn. Hiện nay, thành phố còn nhiều khu đất vàng ngay tại trung tâm hoặc dọc bờ biển, kể cả vịnh đẹp Lăng Cô, sau nhiều năm vẫn chưa thu hút được các dự án tầm cỡ như Laguna. Tại sao một vùng đất có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh về du lịch nhưng lại không thu hút được các dự án lớn, có khả năng dẫn dắt thị trường đầu tư vào lĩnh vực này là một vấn đề rất đáng để chúng ra suy ngẫm, đi tìm lời giải. Chính vì không có những dự án dịch vụ du lịch bổ trợ, xứng tầm, có khả năng thu hút du khách đã làm cho du lịch Huế chưa có sự phát triển bùng nổ và đột phá.

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp. Muốn phát triển nhanh và bền vững, bên cạnh việc phát huy những thế mạnh sẵn có, Huế cần có giải pháp để sớm khắc phục những “nốt trầm” hiện tại.