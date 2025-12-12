  • Huế ngày nay Online
OpenAI phát triển thiết bị AI 'tí hon' có thể làm thay đổi tương lai điện toán cá nhân

ClockThứ Sáu, 12/12/2025 14:38
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tạp chí TEMPO của Indonesia có bài phân tích cho biết công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI đang thể hiện tham vọng rất lớn trong cuộc đua đổi mới công nghệ AI.

 Biểu tượng của OpenAI và ChatGPT. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI, ông Sam Altman, xác nhận công ty hiện đã bắt tay phát triển phần cứng dành riêng cho các chương trình AI, vốn trước đây chỉ tồn tại dưới dạng phần mềm ChatGPT.

Ông Altman nói rõ nguyên mẫu của thiết bị này được hoàn thiện với dấu ấn thiết kế của Jony Ive - một huyền thoại từng đứng sau iPhone và iPod trong kỷ nguyên hoàng kim của Apple. Sự góp mặt của nhà thiết kế Ive khiến dự án trở nên đáng chú ý.

Tại sự kiện Emerson Collective Demo Day diễn ra mới đây, ông Altman và nhà thiết kế Ive cho biết thiết bị mới dự kiến sẽ được ra mắt trong chưa đầy 2 năm tới, vào khoảng cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Trang Gizmochina (Trung Quốc) mô tả sản phẩm sẽ không phải là điện thoại thông minh hay kính thực tế ảo (AR), mà theo đuổi triết lý “calm computing” - công nghệ hiện diện một cách tinh tế, ít gây xáo động. Những thông tin rò rỉ cho thấy thiết bị không có màn hình và có kích thước cực nhỏ như iPod Shuffle, cho phép người dùng bỏ túi và mang theo mọi lúc.

Dù khiêm tốn về hình thức nhưng công nghệ bên trong thiết bị lại được đánh giá là vượt trội. Thiết bị tương tác hoàn toàn bằng giọng nói, dựa trên khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên của AI. Bên cạnh đó, nó được trang bị camera và micro độ nhạy cao, có thể ghi nhận hình ảnh và âm thanh môi trường theo thời gian thực. Nói cách khác, đây là nỗ lực đưa trợ lý AI vào đời sống hằng ngày theo cách liền mạch nhất, không cần đến màn hình.

Cam kết của OpenAI thể hiện rõ qua chiến lược tuyển dụng rầm rộ. Hãng được cho là đã “chiêu mộ” hàng chục kỹ sư và nhà thiết kế từng làm việc cho Apple, bao gồm Tang Tan - cựu lãnh đạo phụ trách thiết kế sản phẩm iPhone và Evans Hankey.

Mặc dù vậy, tham vọng chuyển từ phần mềm sang phần cứng không hề dễ dàng. Lịch sử từng ghi nhận không ít thất bại của các công ty AI và công ty công nghệ thuần phần mềm khi lấn sân sang sản xuất thiết bị.

Theo đánh giá từ phân tích và thông tin rò rỉ gần đây, nếu OpenAI thực sự kết hợp được trí tuệ của ChatGPT với bản sắc thiết kế của Ive, thiết bị AI tí hon sắp tới hoàn toàn có thể trở thành chuẩn mực mới của điện toán cá nhân trong kỷ nguyên sau điện thoại thông minh.

