Khánh thành Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm Eon Industry Việt Nam giai đoạn 1

Lãnh đạo TP. Huế tham gia nhấn nút tại lễ khánh thành nhà máy giai đoạn 1

Dự lễ khởi công này có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương; cùng các vị trong Ban thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành TP. Huế.

Khởi công vào tháng 3/2024, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành với diện tích đất hơn 20.000 m², tổng diện tích sàn trên 41.000 m², tạo việc làm cho hơn 800 lao động. Nhà máy được trang bị hiện đại, chuyên dụng sản xuất mũ bảo hiểm xe đạp, trượt tuyết, khúc côn cầu… Trong tháng 9 này, nhà máy công ty sẽ xuất lô hàng đầu tiên ra thị trường quốc tế.

Hiện nay, dự án đang triển khai giai đoạn 2, với diện tích đất gần 15.000 m². Giai đoạn này sẽ bao gồm xưởng ép nhựa chính xác và các dây chuyền sản xuất mới dành cho mũ bảo hiểm xe máy, với công suất bổ sung thêm 800 lao động. Giai đoạn 2 nhà máy sẽ hoàn thành xây dựng, lắp đặt máy móc vào tháng 12/2025, và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 2/2026. Không dừng lại ở đó, Công ty Eon Industry Việt Nam tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ thể thao chuyên dụng với diện tích 39.000 m², nằm liền kề khu sản xuất hiện tại.

Lãnh đạo Công ty và TP. Huế chụp ảnh lưu niệm sau lễ khánh thành Nhà máy vào sáng 1/9

Phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy, giai đoạn 1, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương ghi nhận sự nỗ lực thành công của nhà đầu tư và sự đồng hành, hỗ trợ của các cấp chính quyền, ban, ngành liên quan địa phương. Lãnh đạo TP. Huế cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để dự án vận hành hiệu quả, phát huy giá trị; đồng thời đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai giai đoạn 2 đúng tiến độ, tuân thủ pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường.

“Việc khánh thành Nhà máy giai đoạn 1 hôm nay không chỉ góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nâng cao năng lực xuất khẩu mà còn mở ra cơ hội việc làm, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở TP. Huế”, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Phan Quý Phương nói.