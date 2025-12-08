Không để chậm việc, sót việc trong lĩnh vực nội chính Đảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tham dự tại điểm cầu Thành ủy

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Thành ủy Huế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tham dự.

Năm 2025, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện. Ban Nội chính Trung ương chủ trì nghiên cứu, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 8 đề án lớn; trong đó 5 đề án trình Bộ Chính trị, nổi bật, như Đề án xây dựng Chỉ thị 42 về giáo dục phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính; Đề án xử lý các vi phạm đất đai trước và sau các mốc chuyển tiếp của Luật Đất đai; Đề án tăng cường thực hiện trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ…

Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án và 84 vụ việc. Công tác rà soát các dự án chậm tiến độ, có nguy cơ thất thoát, lãng phí được thực hiện quyết liệt; nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm tiếp tục được đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Ở địa phương, ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu giải quyết 218/422 vụ án, vụ việc; ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, đôn đốc giải quyết 195/412 vụ việc.

Trong năm 2025, Ban Nội chính Trung ương và Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC tiếp nhận hơn 7.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo; phát hành 763 văn bản chuyển đơn, hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền. Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, tổng số đơn thư tiếp nhận và xử lý của Ban Nội chính Trung ương là hơn 40.000, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài được tham mưu xử lý dứt điểm.

Các ban nội chính cấp tỉnh, thành tiếp nhận hơn 36.440 đơn thư; tổ chức 258 cuộc tiếp dân của bí thư tỉnh ủy, thành ủy và gần 3.000 cuộc tiếp công dân thường xuyên, với gần 5.780 lượt công dân. Việc đối thoại trực tiếp, nắm bắt tình hình nhân dân được triển khai thực chất, góp phần giải quyết khiếu kiện ngay từ cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm 2026 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng đang gấp rút chuẩn bị cho Đại hội XIV. Trong bối cảnh đó, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục khẳng định vai trò tham mưu chiến lược, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong mọi mặt công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Nội chính Đảng tiếp tục nghiên cứu sâu, tham mưu toàn diện các chủ trương, giải pháp về PCTNLPTC và cải cách tư pháp. Trước mắt, phải tập trung tổ chức thực hiện thật hiệu quả các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác PCTNLPTC; rà soát, đôn đốc, khẩn trương hoàn thành các đề án được giao, tuyệt đối không để chậm việc, sót việc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, tham mưu ban hành và chỉ đạo quyết liệt công tác thanh tra, điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; kiên quyết không để tồn đọng, kéo dài. Ngành phải đảm bảo nguyên tắc: không để sai phạm lặp lại, không để sai phạm sau nghiêm trọng hơn sai phạm trước; đồng thời thu hồi tối đa tài sản thất thoát cho Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành Nội chính Đảng chủ động, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cùng với đó, cần tăng cường tham mưu cho Đảng trong công tác PCTNLPTC trên phạm vi toàn xã hội, gắn với nhiệm vụ xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc vi phạm trong quản lý đất đai, tài sản công, dự án đầu tư và các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng lưu ý việc tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Nội chính Đảng theo tinh thần là “ngành liêm chính của liêm chính”; tham mưu sắp xếp, kiện toàn Ban Nội chính các tỉnh, thành phố sau sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nội chính, bảo đảm bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.