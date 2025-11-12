  • Huế ngày nay Online
Xử lý hơn 20 xe khách “trá hình” núp bóng hợp đồng, du lịch trong đợt ra quân

HNN.VN - Tối 12/11, Công an TP. Huế cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra quân kiểm tra, xử lý đối với tình trạng xe hoạt động theo tuyến cố định nhưng “núp bóng” dưới hình thức vận chuyển khách hợp đồng, du lịch; thậm chí dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Lực lượng CSGT tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện vận tải hành khách. Ảnh: Công an TP. Huế.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSGT Công an TP. Huế đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tại những khung giờ, địa điểm “nóng”. Đồng thời, tăng cường giám sát tại các điểm tập trung khách, bến xe, khách sạn... nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm thành phố, các tổ công tác của Phòng CSGT được bố trí tăng cường tuần tra lưu động, kết hợp kiểm soát tại các điểm ra vào trung tâm, kịp thời phát hiện, xử lý các phương tiện hoạt động “trá hình” dưới vỏ bọc xe hợp đồng, xe du lịch.

Thượng tá Huỳnh Tuế, Phó Trưởng phòng CSGT Công an TP. Huế cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, từ ngày 1/11 đến nay, đơn vị đã bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra các trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách trá hình. Các lỗi vi phạm chủ yếu là sử dụng xe hợp đồng không có hợp đồng vận tải, không có danh sách hành khách; đón trả khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định. Tất cả các trường hợp đều được xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nhằm răn đe, ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên, lực lượng CSGT Công an TP. Huế đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hơn 20 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách “trá hình”. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Phòng CSGT còn tổ chức tuyên truyền, vận động và ký cam kết đối với các chủ phương tiện, tài xế, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động vận tải hành khách, không tham gia các hình thức vận chuyển trá hình gây mất trật tự giao thông.

“Phòng CSGT Công an TP. Huế sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng tại các khung giờ cao điểm, đồng thời kiểm tra chặt chẽ tại các cửa ngõ ra vào trung tâm. Mục tiêu là xử lý triệt để tình trạng xe khách trá hình, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”, Thượng tá Huỳnh Tuế cho biết thêm.

Minh Nguyên
