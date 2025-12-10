Thông qua 912 hợp đồng lao động cho ngành giáo dục

Cô và trò Trường Tiểu học Vĩnh Ninh với hoạt động ngoại khóa (Ảnh minh họa: N.H)

Trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, HĐND đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc ký 912 hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP, gồm 575 giáo viên và 337 nhân viên. Mức đề xuất thấp hơn khung cho phép (1.003 người), thể hiện sự tính toán trong cân đối ngân sách và yêu cầu tinh giản biên chế theo lộ trình.

Ban Pháp chế HĐND khẳng định việc ký hợp đồng phù hợp các quy định hiện hành, không phát sinh thêm thủ tục và đáp ứng yêu cầu bố trí giáo viên ngay từ đầu năm học theo chỉ đạo của Chính phủ. Hình thức hợp đồng 12 tháng được thống nhất để bảo đảm ổn định cho đội ngũ, nhất là giáo viên trẻ mới vào ngành.

Tổng kinh phí dự kiến chi trả là 91,2 tỷ đồng/năm. Các đại biểu cho rằng đây là khoản chi bắt buộc nhằm duy trì hoạt động dạy và học, nhất là tại các trường tổ chức bán trú, dạy hai buổi/ngày và cơ sở có học sinh hòa nhập.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân cho biết, tình trạng thiếu nhân sự không chỉ xuất hiện ở khu vực sáp nhập, vùng ven biển và miền núi mà còn tại các khu dân cư có học sinh tăng nhanh ở trung tâm. Chủ trương tinh giản biên chế vẫn phải thực hiện, song quy mô học sinh tăng tự nhiên hằng năm đặt ra yêu cầu bố trí bổ sung kịp thời. Việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định 111 được xác định là giải pháp cần thiết để đảm bảo số lớp, sĩ số và tính liên tục của năm học.

Nghị quyết được 100% đại biểu dự họp biểu quyết thông qua. HĐND thành phố đề nghị UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, bố trí nhân sự đúng số lượng, thời điểm; tiếp tục rà soát định mức, cơ cấu vị trí việc làm và có kế hoạch đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế giáo dục theo thực tế, bảo đảm ổn định, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng giáo dục của thành phố trong các năm tiếp theo.