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ClockThứ Sáu, 28/08/2026 16:02

Bàn giao hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Gia

HNN.VN - Ngày 28/8, UBND xã Phú Vang tổ chức nhận bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Gia, xã Phú Vang.

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Hạ tầng khu tái định cư Phú Gia hoàn thành giúp các hộ thuộc diện giải tỏa sớm ổn định cuộc sống.

Khu tái định cư Phú Gia, xã Phú Vang là một trong những dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua thành phố Huế. Công trình được khởi công từ ngày 17/12/2025; đến ngày 15/8/2026, toàn bộ hạng mục đã hoàn thành với diện tích đầu tư xây dựng dự án khoảng 4,94ha. Trong đó, san nền khu đất có diện tích khoảng 3,04ha, được phân 80 lô đất ở theo nhu cầu tái định cư. Mỗi lô khoảng từ 176 - 360m2, đảm bảo đủ loại diện tích và số lô để cấp cho các hộ tái định cư theo quy định.

Đồng thời, xây dựng 5 tuyến giao thông với tổng chiều dài các tuyến khoảng 1.320m, có hệ thống thoát nước; công viên cây xanh có diện tích khoảng 5.602m2; 2 bãi đỗ xe diện tích khoảng 1.055m2 và một số nội dung khác theo hồ sơ thiết kế.

Việc hoàn thành và bàn giao hạ tầng khu tái định cư Phú Gia không chỉ giúp các hộ dân thuộc diện giải tỏa sớm an cư, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới với hạ tầng hiện đại, mà còn tạo tiền đề vững chắc để địa phương bàn giao mặt bằng sạch đúng thời hạn, bảo đảm tiến độ thi công dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn.

Trước đó chiều 27/8, UBND xã Phú Vang đã tổ chức nhận bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Vinh Hà, cũng là một trong những dự án trọng điểm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
phú vangtiếp nhậnhạ tầngkỹ thuậtphú gia
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