Chấm dứt hợp đồng, xử phạt nhà thầu chậm tiến độ

Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Ngày 28/8, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cho biết, đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm và chấm dứt hợp đồng đối với Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại và Dịch vụ Nam Kinh (địa chỉ tại số 25/185 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ, TP. Huế, do bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Giám đốc).

Theo các quyết định, Công ty Nam Kinh đảm nhận thi công gói thầu số 22, gồm các hạng mục xây lắp bổ sung của giai đoạn 1 và thiết bị trạm cân thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm TP. Huế, theo Hợp đồng kinh tế số 34/HĐKT ký ngày 29/7/2022 và các phụ lục hợp đồng kèm theo.

Tại biên bản làm việc ngày 3/8/2026 giữa chủ đầu tư và nhà thầu, Công ty Nam Kinh đã được tạo điều kiện đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian thi công hoàn thành toàn bộ gói thầu số 22 đến ngày 15/8/2026. Hai bên đã thống nhất cam kết: Nếu đến mốc thời gian trên nhà thầu vẫn chưa hoàn thành và không được cấp có thẩm quyền cho phép gia hạn, chủ đầu tư sẽ đơn phương xử phạt 12% giá trị hợp đồng còn lại chưa thi công và chấm dứt hợp đồng mà nhà thầu không có quyền khiếu kiện.

Nhiều hạng mục các gói thầu vẫn thi công dang dở khiến công trình chậm tiến độ kéo dài.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn ngày 15/8/2026, Công ty Nam Kinh vẫn không hoàn thành gói thầu và không được cấp có thẩm quyền chấp thuận gia hạn. Khối lượng công việc dở dang còn lại sau ngày 15/8/2026 có giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Căn cứ các quy định pháp lý, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế đã xử phạt vi phạm tiến độ 12% giá trị hợp đồng chưa thi công với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng. Sau khi trừ hơn 109 triệu đồng đã xử phạt ở đợt 1 (ngày 4/8/2026), nhà thầu bị phạt bổ sung hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí phạt được khấu trừ trực tiếp trong hồ sơ nghiệm thu quyết toán gói thầu.

Ban QLDA cũng đơn phương chấm dứt hợp đồng thi công và thu hồi số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng hơn 93,5 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Huế cấp. Đối với số tiền bảo đảm còn thiếu hơn 4,5 triệu đồng so với giá trị bảo lãnh gốc ban đầu, chủ đầu tư sẽ khấu trừ trực tiếp từ hồ sơ nghiệm thu quyết toán.