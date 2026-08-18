Xây dựng hệ sinh thái phát triển công nghiệp

Đoàn đã khảo sát Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sài Gòn - Chân Mây; Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế; Nhà máy bia Carlsberg và Khu công nghiệp Gilimex.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh làm việc, trao đổi với chủ đầu tư Khu công nghiệp Sài Gòn - Chân Mây về tình hình đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án. Ảnh: Ngọc Hiếu

Hạ tầng phải đi trước

Tại Khu công nghiệp Sài Gòn - Chân Mây, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác nghe báo cáo tình hình đầu tư hạ tầng, thu hút các dự án thứ cấp, những khó khăn, vướng mắc và định hướng phát triển thời gian tới.

Dự án do Công ty cổ phần Sài Gòn - Huế làm chủ đầu tư, tổng vốn 1.206 tỷ đồng, diện tích khoảng 322,3ha. Đến nay, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 225,51ha; được cho thuê 207ha và cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trên phần diện tích đã được giao, đạt khoảng 80% khối lượng. Khu công nghiệp đã thu hút 16 dự án với tổng vốn đăng ký 2.411 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá cao nỗ lực của các nhà đầu tư trong triển khai dự án, duy trì và mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và nguồn thu ngân sách thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh cho rằng, hạ tầng khu công nghiệp phải được đầu tư đồng bộ, tránh manh mún. Khi lựa chọn địa điểm đầu tư, doanh nghiệp không chỉ quan tâm giá thuê đất, hạ tầng mà còn đặc biệt chú trọng chất lượng, mức độ đồng bộ của hạ tầng kỹ thuật, khả năng kết nối giao thông, logistics và các dịch vụ hỗ trợ.

“Không thể chờ nhà đầu tư đến rồi mới làm hạ tầng. Đã là nhà đầu tư hạ tầng thì hạ tầng phải đi trước”, đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị chủ đầu tư hạ tầng nâng cao vai trò đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý, kết nối với các cơ quan chức năng và tháo gỡ những khó khăn phát sinh khi triển khai dự án.

Đối với các cơ quan chức năng và địa phương, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung rà soát, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, trước mắt là hệ thống thoát nước và tình trạng ngập tại tuyến đường trục chính dẫn vào khu công nghiệp. Các đơn vị liên quan cần xác định rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm điều kiện đi lại và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Trí Thanh cũng đặc biệt lưu ý việc phát triển hệ thống cảng và dịch vụ logistics. Hiện, một phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn phải vận chuyển qua địa phương khác, làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex. Ảnh: Ngọc Hiếu

Chủ tịch UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng, khai thác hệ thống cảng, trong đó có các hạng mục phục vụ hàng rời và container. Việc khai thác hiệu quả cảng nước sâu Chân Mây sẽ góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao khả năng kết nối và tạo thêm lợi thế thu hút nhà đầu tư.

Cùng với hạ tầng sản xuất, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quan tâm hình thành các thiết chế phụ trợ như nhà ở cho chuyên gia, công nhân, khu vui chơi, thể thao, siêu thị và các dịch vụ thiết yếu. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố làm đầu mối để các chủ đầu tư hạ tầng phối hợp nghiên cứu vị trí, phương án đầu tư, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ phục vụ doanh nghiệp, người lao động và người dân trong khu vực.

Hướng tới trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô

Tại Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác trực tiếp tìm hiểu quy mô, quy trình sản xuất, tiến độ triển khai các hạng mục, kế hoạch phát triển và những đề xuất của doanh nghiệp.

Dự án gồm các hạng mục sản xuất, lắp ráp ô tô, động cơ, linh kiện và sản phẩm cơ khí. Đến nay, nhà đầu tư đã hoàn thành, đưa vào hoạt động giai đoạn 1; Nhà máy sản xuất động cơ và Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí thuộc giai đoạn 2 đã đi vào hoạt động. Nhà máy sản xuất xe con đang được triển khai theo kế hoạch. Trong 7 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp khoảng 3.000 xe, doanh thu ước đạt 5.628 tỷ đồng, nộp ngân sách 475 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 3.500 lao động.

Lãnh đạo thành phố tìm hiểu tình hình hoạt động của Nhà máy bia Carlsberg. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đồng chí Lê Trí Thanh đánh giá cao quy mô đầu tư, tốc độ triển khai dự án, năng lực tổ chức sản xuất và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Việc từng bước hình thành hệ sinh thái sản xuất, lắp ráp ô tô, công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô được đánh giá là hướng đi phù hợp, có khả năng tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp của thành phố; đồng thời đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đầu tư, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, từng bước hình thành chuỗi cung ứng và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ ngay tại Huế. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để dự án phát triển ổn định, lâu dài.

Đồng chí Lê Trí Thanh định hướng phát triển khu vực này trở thành Trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô của thành phố, lấy Kim Long Motor Huế làm một trong những hạt nhân quan trọng để thu hút các doanh nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành công nghiệp liên quan.

Qua đó, từng bước hình thành cụm liên kết ngành quy mô, nâng cao giá trị gia tăng, tạo việc làm và đóng góp lớn hơn cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Tại Khu công nghiệp Phú Bài, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác khảo sát, tìm hiểu tình hình hoạt động của Nhà máy bia Carlsberg. Đoàn nghe doanh nghiệp báo cáo khái quát về hoạt động sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển và một số đề xuất trong thời gian tới.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, nhà đầu tư đang triển khai thi công. Một phần giai đoạn 1 với diện tích 32ha đã hoàn thành, đưa vào hoạt động. Dự kiến trong quý IV/2026, dự án sẽ hoàn thành thêm 112ha thuộc giai đoạn 1. Đến nay, Khu công nghiệp Gilimex đã thu hút 4 dự án đầu tư thứ cấp.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tham quan quy trình sản xuất, lắp ráp ô tô tại Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận nỗ lực của các nhà đầu tư trong triển khai dự án, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng chí Lê Trí Thanh đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục theo dõi sát tiến độ từng dự án; tăng cường phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và kết nối logistics.

Các nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư; chủ động xúc tiến, thu hút các dự án thứ cấp phù hợp, góp phần nâng cao tỷ lệ lấp đầy và sức cạnh tranh của các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.