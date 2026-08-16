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ClockThứ Hai, 17/08/2026 15:44

Phong Phú: Người dân kiến nghị các vấn đề dân sinh

HNN.VN - Sáng 17/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Phú tổ chức hội nghị “Tháng nghe dân nói” năm 2026 với chủ đề “Vệ sinh môi trường, thu gom chất thải sinh hoạt và vận động giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm”. Hội nghị có sự tham gia của người dân Tổ dân phố (TDP) Điền Hòa 1 và TDP Điền Hòa 2.

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Tại hội nghị, người dân đã nêu 9 ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, môi trường và các vấn đề phát sinh sau sáp nhập TDP.

Về hạ tầng, người dân phản ánh đường dây điện tại khu vực TDP 3 (cũ) sà xuống đường, tiềm ẩn nguy hiểm; kiến nghị đầu tư hoàn thiện tuyến đường Điền Hòa kéo dài đến TDP Mỹ Hội. Người dân cũng đề nghị quy hoạch cụ thể khu vực đất nghĩa trang để chủ động trong việc mai táng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, các ý kiến đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa bão tháng 6/2025; sớm chi trả thủy lợi phí theo quy định. Cùng với đó là tăng cường huy động người dân tham gia “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng kế hoạch trồng cây xanh theo từng tuyến đường, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sống.

Một số kiến nghị tập trung vào đời sống văn hóa - xã hội sau sáp nhập TDP, như lắp đặt biển tên mới tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, tăng cường tuyên truyền hoạt động của địa phương trên hệ thống truyền thanh và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người hoạt động tại TDP sau sáp nhập.

Trao đổi với người dân, ông Nguyễn Đăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Phú đã trực tiếp làm rõ từng nhóm vấn đề. Những nội dung thuộc thẩm quyền được địa phương tiếp thu, xử lý; các vấn đề cần kiểm tra, xác minh sẽ được rà soát và trả lời người dân theo quy định.

Theo bà Lê Thị Hoa Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, “Tháng nghe dân nói” là dịp để cấp ủy, chính quyền nắm bắt sát hơn những vấn đề từ cơ sở, qua đó giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, tạo sự đồng thuận trong dân.

Song Minh
 Từ khóa:
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