Xã A Lưới 1 tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn xã A Lưới 1 đang đẩy nhanh tiến độ thi công

Nhờ chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn xã đã hoàn thành 100% khối lượng giải ngân.

Theo báo cáo tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư công cấp xã năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí cho xã A Lưới 1 năm 2026 là hơn 9,95 tỷ đồng với danh mục gồm 31 dự án. Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã giải ngân đạt 5,01 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn chuyển tiếp từ năm trước có tiến độ thực hiện khả quan. Cụ thể, trong tổng số 4,73 tỷ đồng vốn chuyển tiếp, địa phương đã giải ngân được 3,97 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 84%.

Theo UBND xã A Lưới 1, hiện có 19/31 công trình hoàn thành toàn bộ 100% công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tiêu biểu như các dự án: Kênh mương thôn Đụt Lê Triêng 2 (hơn 494 triệu đồng); Mở rộng đường từ ngã ba thôn La Ngà về thôn 6 cũ (hơn 471 triệu đồng); Hệ thống nước sạch xã Trung Sơn (hơn 438 triệu đồng); Kênh chống ngập úng thôn A Tia 1 (hơn 207 triệu đồng); cùng các dự án đường dân sinh, trường mầm non...

Bên cạnh đó, có nhiều dự án hạ tầng giáo dục và giao thông đạt tỷ lệ giải ngân cao như: Trường Tiểu học Hồng Vân (hơn 94%); Cải tạo, mở rộng Trường Mầm non Hồng Trung (hơn 93%); Mở rộng nước sinh hoạt thôn Ka Cú (hơn 82%); Đường và điện ngã ba Pâr Ay (80%).

Công trình bãi đậu xe điểm du lịch cộng đồng A Nôr đang được tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, trong những tháng cuối năm 2026, xã A Lưới 1 tiếp tục tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công các công trình đang dở dang, khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu đối với các dự án đã hoàn thành, quyết tâm hoàn thành toàn bộ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao.

Trước đó, Báo Huế ngày nay phát hành ngày 25/8 đã có bài viết: “Giải ngân vốn đầu tư công tại các xã A Lưới: Vướng mặt bằng, thiếu hụt nhân lực”. Bài viết thông tin, tính đến cuối tháng 7/2026, hai xã A Lưới 1 và A Lưới 4 xếp ở hai vị trí cuối cùng trong tổng số 28 địa phương thuộc nhóm giải ngân vốn chậm tiến độ của TP. Huế.