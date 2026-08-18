  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 28/08/2026 10:14

Xã A Lưới 1 tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

HNN.VN - Tính đến tuần 3 tháng 8 năm 2026, xã A Lưới 1, TP. Huế đã giải ngân thành công hơn 5 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt hơn 50% tổng kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

Vướng mặt bằng, hụt nhân lựcThu ngân sách thành phố đạt hơn 10.500 tỷ đồng

 Nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn xã A Lưới 1 đang đẩy nhanh tiến độ thi công 

Nhờ chủ động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn xã đã hoàn thành 100% khối lượng giải ngân.

Theo báo cáo tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư công cấp xã năm 2026, tổng nguồn vốn đầu tư công bố trí cho xã A Lưới 1 năm 2026 là hơn 9,95 tỷ đồng với danh mục gồm 31 dự án. Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã giải ngân đạt 5,01 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn vốn chuyển tiếp từ năm trước có tiến độ thực hiện khả quan. Cụ thể, trong tổng số 4,73 tỷ đồng vốn chuyển tiếp, địa phương đã giải ngân được 3,97 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 84%.

Theo UBND xã A Lưới 1, hiện có 19/31 công trình hoàn thành toàn bộ 100% công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Tiêu biểu như các dự án: Kênh mương thôn Đụt Lê Triêng 2 (hơn 494 triệu đồng); Mở rộng đường từ ngã ba thôn La Ngà về thôn 6 cũ (hơn 471 triệu đồng); Hệ thống nước sạch xã Trung Sơn (hơn 438 triệu đồng); Kênh chống ngập úng thôn A Tia 1 (hơn 207 triệu đồng); cùng các dự án đường dân sinh, trường mầm non...

Bên cạnh đó, có nhiều dự án hạ tầng giáo dục và giao thông đạt tỷ lệ giải ngân cao như: Trường Tiểu học Hồng Vân (hơn 94%); Cải tạo, mở rộng Trường Mầm non Hồng Trung (hơn 93%); Mở rộng nước sinh hoạt thôn Ka Cú (hơn 82%); Đường và điện ngã ba Pâr Ay (80%).

 Công trình bãi đậu xe điểm du lịch cộng đồng A Nôr đang được tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, trong những tháng cuối năm 2026, xã A Lưới 1 tiếp tục tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công các công trình đang dở dang, khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiệm thu đối với các dự án đã hoàn thành, quyết tâm hoàn thành toàn bộ kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao.

Trước đó, Báo Huế ngày nay phát hành ngày 25/8 đã có bài viết: “Giải ngân vốn đầu tư công tại các xã A Lưới: Vướng mặt bằng, thiếu hụt nhân lực”. Bài viết thông tin, tính đến cuối tháng 7/2026, hai xã A Lưới 1 và A Lưới 4 xếp ở hai vị trí cuối cùng trong tổng số 28 địa phương thuộc nhóm giải ngân vốn chậm tiến độ của TP. Huế.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
a lưới 1giải ngân vốntăng tốccông trình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

CHÍNH SÁCH AI: Các nước trong khu vực tăng tốc đầu tư cho AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trọng tâm mới trong chiến lược phát triển của nhiều nền kinh tế châu Á. Từ đầu tư hàng trăm tỷ USD cho hạ tầng dữ liệu, xây dựng hệ sinh thái AI, phát triển năng lực công nghệ trong nước đến đưa AI vào sản xuất, nông nghiệp và quản lý xã hội, các nước trong khu vực đang đẩy nhanh cuộc đua làm chủ và ứng dụng công nghệ này.

CHÍNH SÁCH AI Các nước trong khu vực tăng tốc đầu tư cho AI
Tăng tốc giải ngân đầu tư công: Quyết tâm phải đi cùng hành động quyết liệt

Bảng công khai kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 của UBND thành phố Huế (đến ngày 31/7/2026) cho thấy tín hiệu tích cực: Tiến độ giải ngân trong tuần qua đã có sự cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm nếu Huế muốn hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm.

Tăng tốc giải ngân đầu tư công Quyết tâm phải đi cùng hành động quyết liệt
Người Pa Cô vui hội bên ngôi nhà Moong

Nhà Moong truyền thống là một loại hình kiến trúc dân gian độc đáo, gắn bó mật thiết với quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Pa Cô trên dãy Trường Sơn. Trong tiếng Pa Cô, Nhà Moong, hay còn gọi là Đung Moong, không đơn thuần là một ngôi nhà, mà là không gian chung, biểu tượng cho sự đoàn kết, gắn bó và tinh thần cộng đồng.

Người Pa Cô vui hội bên ngôi nhà Moong
Tăng tốc thực thi bằng cơ chế phối hợp

Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, năng lực thực thi không chỉ được quyết định bởi quyết tâm của địa phương, mà còn ở khả năng phối hợp giữa các cấp, các ngành để đưa chủ trương sớm đi vào cuộc sống.

Tăng tốc thực thi bằng cơ chế phối hợp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top