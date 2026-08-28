Chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn dịp Quốc khánh 2/9

Lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào ban đêm. Ảnh: Công an TP. Huế

Theo dự kiến, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, thành phố Huế có thể đón khoảng 535.000 lượt khách. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trải nghiệm được tổ chức, trong đó có Tuần phim “Huế dòng chảy lịch sử” chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh; Giải thể thao 2 môn phối hợp bơi - chạy “Aqua Warriors Huế 2026”; Giải chạy “Huế Amazing Marathon 2026”; Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026 cùng nhiều hoạt động khác…

Lượng khách tăng cao trong thời gian ngắn, trong khi các sự kiện diễn ra tại nhiều địa điểm, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú trong dịp lễ dự kiến đạt khoảng 95%, một số cơ sở đã đạt 100%.

Tăng cường kiểm tra, quản lý cư trú tại các cơ sở lưu trú trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Công an TP. Huế

Trước tình hình trên, Công an TP. Huế xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được triển khai từ sớm, với phương châm chủ động nắm tình hình, phòng ngừa từ cơ sở, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Công an các đơn vị, địa phương tăng cường bám địa bàn, gần dân, sát dân; rà soát các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm và nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở để kịp thời tham mưu, xử lý những vấn đề phát sinh. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tiếp tục được đẩy mạnh, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại khu vực trung tâm, các di tích, danh thắng, điểm tham quan, khu vui chơi, giải trí và nơi tập trung đông người, lực lượng Công an chủ động bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm cũng được tăng cường, tập trung vào những hành vi dễ xảy ra tại địa bàn du lịch và khu vực đông người như trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, ma túy, cờ bạc.

Công an phường Mỹ Thượng ra quân cao điểm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2/9. Ảnh: Công an TP. Huế

Với gần 900 cơ sở lưu trú trên toàn thành phố, công tác quản lý cư trú và bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được chú trọng. Lực lượng Công an phối hợp với các cơ sở chủ động phòng ngừa tội phạm, kịp thời phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi vấn; đồng thời hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định về khai báo lưu trú, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn cho khách.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai đồng bộ, tập trung vào các cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, địa điểm tổ chức sự kiện và nơi tập trung đông người. Lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Công an TP. Huế tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng và đơn vị tổ chức sự kiện trong trao đổi thông tin, phân công lực lượng và thống nhất phương án xử lý các tình huống phát sinh. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai xuyên suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, gắn với từng địa bàn, từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể.