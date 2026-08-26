Khuyến nông mở hướng sản xuất hiệu quả

Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ mô hình nuôi cá nâu thương phẩm cho bà con nông dân.

Nâng cao thu nhập

Đầu năm 2026, Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế triển khai mô hình “Thâm canh bưởi, thanh trà theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm” tại Hợp tác xã (HTX) Thủy Biều, phường Thủy Xuân với quy mô 6ha, gồm 44 hộ tham gia. Mô hình không chỉ giúp nông dân tiếp cận theo quy trình canh tác sạch, mà còn tạo ra chuỗi liên kết bền vững với HTX để ổn định đầu ra, gia tăng giá trị kinh tế cho đặc sản địa phương.

Giám đốc HTX Thủy Biều, bà Lê Thị Lan Dung cho biết, triển khai mô hình “Thâm canh bưởi, thanh trà theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm” do Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế hỗ trợ, bà con đã áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) nhằm hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Mô hình đã dần thay đổi tư duy canh tác của người dân, chuyển từ bón phân, phun thuốc hóa học sang hướng sử dụng các loại phân hữu cơ, thuốc sinh học... Việc sản xuất theo hướng hữu cơ đã giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất, bảo vệ hệ sinh thái và bảo đảm sức khỏe trực tiếp cho nông dân trong quá trình sản xuất cũng như người tiêu dùng.

Theo ông Lê Văn Nhân, hộ tham gia mô hình trồng bưởi, thanh trà, mô hình đã giúp hình thành và củng cố chuỗi liên kết bền vững giữa HTX Thủy Biều và các thành viên, sử dụng tốt nhãn hiệu Thanh trà Huế. Nông dân không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái tự do nên giá bán sản phẩm cao và đầu ra ổn định hơn.

Tháng 4/2026, Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế cũng triển khai mô hình nuôi cá nâu thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với quy mô 1ha. Có 4 hộ tham gia thực hiện mô hình, bao gồm 2 hộ tại phường Thuận An và 2 hộ tại phường Phong Phú. Mật độ thả nuôi được bảo đảm đúng tiêu chuẩn ở mức 3 con/m², lượng cá giống đạt tiêu chuẩn kích cỡ 4 - 6cm/con. Ngay sau khi hoàn thành công tác cấp phát và thả giống, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế bám sát địa bàn, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân các biện pháp chăm sóc, quản lý môi trường ao nuôi, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu kỹ thuật đã đề ra.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An Nguyễn Văn Thuận, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con giống và sự đồng hành của cán bộ khuyến nông, mô hình kỳ vọng sau 8 tháng nuôi sẽ thu được kết quả tích cực, trọng lượng cá nâu trung bình đạt từ 200g/con trở lên, tỷ lệ sống đạt trên 60% và năng suất dự kiến đạt trên 3,6 tấn/ha. Mô hình hứa hẹn sẽ mở ra hướng đi hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người nuôi thủy sản trên địa bàn.

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật

Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Huế được triển khai theo định hướng phát triển nông nghiệp của ngành, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất của người dân. Trung tâm Khuyến nông thành phố đã triển khai các mô hình trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ nông nghiệp, công tác giống. Nhiều mô hình khuyến nông đã mang lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật rõ nét, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Đối với sản xuất lúa, đơn vị đã triển khai các mô hình sử dụng giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao; áp dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, quản lý nước, quản lý rơm rạ theo hướng giảm phát thải và cơ giới hóa bằng máy sạ cụm. Tổng quy mô thực hiện vụ đông xuân đạt 562ha tại 39 điểm và vụ hè thu đạt 232,1ha tại 28 điểm. Các mô hình được triển khai đúng tiến độ, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất đạt khá, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và giảm chi phí đầu vào.

Trung tâm còn triển khai các mô hình phát triển cây trồng chủ lực và cây trồng có giá trị kinh tế, như chuối thâm canh gắn liên kết tiêu thụ 3ha; thâm canh bưởi, thanh trà theo hướng an toàn và hữu cơ 11ha, trồng sen gắn với truy xuất nguồn gốc 5ha, sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp kết hợp trồng dưa hấu 3ha, mô hình trồng ngô nếp lai 1ha… Các mô hình được triển khai mang lại hiệu quả, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Theo ông Châu Ngọc Phi, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố Huế, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các mô hình khuyến nông trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, chú trọng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, các đối tượng mới có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của địa phương và các mô hình có khả năng nhân rộng đã được khẳng định có hiệu quả trong thời gian qua. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ số để xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả nhằm phát triển nền nông nghiệp đô thị, sinh thái theo hướng an toàn, tuần hoàn và bền vững.