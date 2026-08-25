Tập đoàn Kim Oanh Group trao tặng xe cứu thương cho Trung tâm Y tế Phú Vang

Trao chìa khóa và bảng tượng trưng bàn giao chiếc xe cứu thương cho TTYT Phú Vang

Hiện nay, TTYT Phú Vang quy mô hơn 300 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận trung bình từ 600 - 800 lượt người đến khám và điều trị. Cùng với lượng bệnh nhân gia tăng, áp lực về vận chuyển cấp cứu, chuyển tuyến an toàn cho các ca bệnh nặng trở thành nhu cầu cấp thiết của đơn vị. Việc bổ sung phương tiện hiện đại này giúp y tế cơ sở nâng cao năng lực phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các trường hợp bệnh nặng.

Đại diện Tập đoàn Kim Oanh Group và quỹ “Khởi sự từ tâm”, bà Đặng Thị Kim Oanh cùng các thành viên trong đoàn đã trao chìa khóa và bảng tượng trưng bàn giao chiếc xe cứu thương trị giá gần 1 tỷ đồng cho Trung tâm Y tế Phú Vang, với mong muốn đóng góp nguồn lực thiết thực này giúp y tế cơ sở chủ động phương tiện, nâng cao năng lực phản ứng nhanh và kịp thời giành lại sự sống cho bệnh nhân trong các tình huống nguy cấp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho bà con địa phương.

Thay mặt ngành y tế thành phố Huế, ông Trần Kiêm Hảo trân trọng cảm ơn tình cảm và sự đồng hành quý báu của Kim Oanh Group cùng quỹ “Khởi sự từ tâm”. Đồng thời yêu cầu TTYT Phú Vang quản lý, khai thác và sử dụng phương tiện đúng mục đích, hiệu quả để phục vụ tốt nhất cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Dịp này, Tập đoàn Kim Oanh Group và quỹ “Khởi sự từ tâm” đã trao 80 phần quà đến các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại trung tâm với tổng trị giá 32 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn và động viên người bệnh yên tâm điều trị.