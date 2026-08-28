Tiếp sức đến trường, sẻ chia cùng trẻ em và hộ nghèo A Lưới

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố trao quà Trung thu cho các em học sinh.

Đây là hoạt động xã hội - thiện nguyện thường niên được Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế duy trì bước sang năm thứ 9 liên tiếp, nhằm mang đến mùa trung thu ấm áp, động viên tinh thần vươn lên trong học tập của trẻ em vùng cao.

Tại Trường Tiểu học Vừ A Dính, các em học sinh được giao lưu, vui chơi và phá cỗ Trung thu trong không khí vui tươi, gần gũi. Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 150 suất quà gồm tiền mặt và dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Không chỉ trao quà, chương trình còn mang đến những hoạt động chăm lo thiết thực dành cho học sinh như tổ chức nấu và phục vụ bữa ăn trưa, cắt tóc miễn phí...

Dịp này, Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế cũng trao quà an sinh và hỗ trợ sinh kế cho 4 hộ nghèo tại xã A Lưới 2 với tổng giá trị hơn 25 triệu đồng. Hoạt động nhằm giúp các gia đình có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Ngoài ra, ban tổ chức trao 50 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc cho 25 thôn trên địa bàn xã A Lưới 2 để thay mới tại các nhà sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, góp phần tạo không khí phấn khởi, trang trọng hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, chương trình “Tiếp sức đến trường - Trung thu cho em” và trao an sinh xã hội năm 2026 thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình không chỉ lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” mà còn khẳng định sự đồng hành bền bỉ của các cơ quan, doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên hướng về cộng đồng, góp phần chăm lo cho thế hệ trẻ nơi vùng xa của thành phố.

Một số hình ảnh tại chương trình được Huế ngày nay Online ghi lại:

Các em học sinh hào hứng tham gia các trò chơi, hoạt động vui Trung thu.

Đại diện chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Bí thư Chi đoàn Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Võ Đức Quang trao tặng ba lô cho các em học sinh.

Các em nhỏ hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà hảo tâm tại chương trình.

Không chỉ được nhận những phần quà ý nghĩa, các em nhỏ còn tham gia hoạt động cắt tóc miễn phí tại chương trình.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên và đoàn viên, thanh niên cũng tự tay chuẩn bị bữa trưa dành tặng học sinh.

Các phần ăn được chuẩn bị chu đáo, mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho các em học sinh vùng cao.

Bữa trưa trở thành một trải nghiệm vui vẻ, gần gũi với các em.

Sáng cùng ngày, đại diện Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị tài trợ trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo tại xã A Lưới 2.