Trao Huy hiệu Đảng cho 490 đảng viên

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (ngoài cùng) dự tại buổi lễ. Ảnh: Hải Thuận

Tại phường Vỹ Dạ, tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Huế, lãnh đạo địa phương cùng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Dịp này, Đảng bộ phường Vỹ Dạ có 187 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 157 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng được xét tặng bổ sung trong đợt 19/5/2026.

Đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 3, Đảng bộ phường Vỹ Dạ, được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư trao tặng tại Hà Nội.

Đảng ủy phường Vỹ Dạ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 65 năm tuổi đảng. Ảnh: Hải Thuận

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vỹ Dạ khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận và tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Lãnh đạo phường mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong, gương mẫu; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cùng địa phương vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng hành xây dựng phường Vỹ Dạ ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tại xã A Lưới 2, Đảng bộ xã tổ chức trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 70 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm; truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026 cho 51 đảng viên.

Lãnh đạo xã A Lưới 2 trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Hương Trang

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thu Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã A Lưới 2 tri ân những đóng góp của các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng; mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đảng bộ xã Quảng Điền trao Huy hiệu Đảng cho 65 đảng viên. Trong đó, 17 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9, gồm 2 Huy hiệu 55 năm, 2 Huy hiệu 45 năm và 13 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; 48 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5.

Thường trực Đảng ủy xã Quảng Điền trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Phong Anh

Đảng bộ phường Phong Điền trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 52 đảng viên, gồm 1 Huy hiệu 60 năm, 3 Huy hiệu 50 năm, 3 Huy hiệu 45 năm, 2 Huy hiệu 40 năm, 42 Huy hiệu 35 năm và truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Các đồng chí lãnh đạo phường trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và tặng hoa chúc mừng các đảng viên. Ảnh: Minh Văn

Tại xã Phú Vang, 13 đảng viên được trao, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9, gồm 1 Huy hiệu 60 năm, truy tặng 1 Huy hiệu 60 năm, 2 Huy hiệu 45 năm và 9 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, địa phương cũng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5 cho 26 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang Đặng Hồng Sơn ( giữa) trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Quỳnh Anh

Đảng bộ phường Hương Thủy trao Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên, gồm 2 Huy hiệu 40 năm, 20 Huy hiệu 35 năm và 5 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Cùng ngày, Đảng bộ xã Khe Tre trao Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên, gồm 1 Huy hiệu 60 năm, 1 Huy hiệu 45 năm, 20 Huy hiệu 35 năm và 5 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên xã Khe Tre. Ảnh: Phước Châu

Tại xã Nam Đông, 16 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm và 13 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đảng ủy xã Nam Đông tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 16 đảng viên. Ảnh: Thái Bình

Cùng ngày, Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên. Trong đó, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Chi bộ Phòng Chính trị.

Đồng chí Đặng Ngọc Hiệu (trái) vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ảnh: Quỳnh Anh

Dịp này, phường Phú Bài đã tổ chức trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tại nhà cho hai đảng viên cao tuổi Nguyễn Xuân Xu và Phan Văn Tảo. Lãnh đạo phường ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của hai đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng, công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của địa phương.

Đảng ủy phường Phú Bài trao huy hiệu Đảng cho đồng chí Phan Văn Tảo. Ảnh: Hải Triều

Phát biểu tại các buổi lễ, lãnh đạo các địa phương mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị và vai trò tiền phong, gương mẫu; đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đồng thời là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.