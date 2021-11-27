Triển khai “Tháng cao điểm” chống khai thác IUU

Chủ tàu cá, ngư dân được phổ biến các quy định liên quan đến hoạt động khai thác trên biển.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng 40 chủ tàu cá đến từ các xã, phường tuyến biển của TP. Huế. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những quy định bắt buộc đối với chủ tàu và ngư dân khi hoạt động khai thác trên biển, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn các hành vi khai thác IUU và góp phần xây dựng nghề cá bền vững.

Theo đó, chủ tàu, ngư dân phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu như: Có giấy phép khai thác thủy sản theo quy định; treo cờ Việt Nam khi hoạt động trên biển; mang đầy đủ giấy tờ liên quan; thực hiện đăng kiểm tàu cá và báo cáo khai thác thủy sản theo quy định; lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình.

Bên cạnh đó, tàu cá phải thông báo cho cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi cập cảng và rời cảng; tuyệt đối không khai thác trái phép; không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Trường hợp khai thác ngoài vùng biển Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, mã số theo quy định.

Ngư dân cũng được yêu cầu tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển; đồng thời, chấp hành nghiêm việc kiểm tra, thanh tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Khi khai thác trên biển, chủ tàu, ngư dân phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

Hội nghị đồng thời triển khai Kế hoạch hành động của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU; phân công cụ thể nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. Cùng với đó, thống nhất cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, thực chất.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận và làm rõ những vấn đề cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ tàu tham dự hội nghị đã ký cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Việc ký cam kết nhằm nâng cao trách nhiệm của từng chủ tàu, ngư dân và cơ quan quản lý trong quá trình khai thác trên biển, hướng đến mục tiêu “Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững”, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.