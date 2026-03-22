Vinh danh 3 mô hình tiêu biểu trong công tác Đoàn

HNN.VN - Chiều 26/3, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Huế tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Tuyên dương 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu của tuổi trẻ Công an thành phốTự hào màu áo xung kíchKhơi dậy sức trẻ, tạo động lực mới cho thành phố phát triểnTiếp lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻPhát huy vai trò xung kích, xây dựng hoạt động có trọng tâm, điểm nhấnSôi nổi hoạt động kỷ niệm 26/3 trong trường học

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại buổi lễ 

Thời gian qua, nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu đã được triển khai hiệu quả, như chương trình “Nắng tháng 3” mang đậm dấu ấn tri thức trẻ, đưa khoa học, công nghệ từ giảng đường phục vụ đời sống. Đặc biệt, hoạt động Đoàn ngày càng được mở rộng, không chỉ dừng lại ở phong trào tình nguyện mà còn chú trọng các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và phục vụ cộng đồng.

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được thể hiện rõ nét qua chương trình “Nhà nhân ái 5.000 đồng” với thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau. Trong các đợt thiên tai, bão lũ vừa qua, các đơn vị, giảng viên và lực lượng thanh niên xung kích đã kịp thời hỗ trợ sơ tán, chăm lo đời sống cho sinh viên. Ngay sau khi nước rút, tuổi trẻ Đại học Huế nhanh chóng tham gia khắc phục hậu quả tại đơn vị và trên địa bàn. Con số 16.000 lượt đoàn viên tham gia trong 2 tuần cao điểm là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sức mạnh tập thể.

Không dừng lại ở đó, các tổ chức Đoàn và đoàn viên còn tích cực tham gia tiếp nhận, phân loại, vận chuyển hàng cứu trợ, hỗ trợ đồng bào miền Bắc và khu vực Nam Trung Bộ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế đã vinh danh 3 mô hình tiêu biểu trong công tác Đoàn – “Nắng tháng Ba” năm 2026; đồng thời tuyên dương 12 thủ lĩnh Đoàn tiêu biểu năm 2026.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 26/3 trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 51 năm Ngày giải phóng Huế và chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, tạo không khí thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh.

Những mùa xuân năm Ngọ của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mùa xuân năm Ngọ xuất hiện như những dấu mốc đặc biệt, gắn với bước ngoặt lịch sử của dân tộc, đồng thời phản chiếu rõ nét phong cách sống, tư duy và tấm lòng của Người đối với đất nước, Nhân dân.

