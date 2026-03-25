Phát huy vai trò xung kích, xây dựng hoạt động có trọng tâm, điểm nhấn

Đồng chí Lê Hoàng Tùng (thứ 7 từ phải sang), Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tặng hoa chúc mừng Đoàn các cơ quan Đảng

Đây là dịp để nhìn lại kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời định hướng nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong giai đoạn tới.

Tại buổi gặp mặt, Ban Chấp hành Đoàn các cơ quan Đảng đã báo cáo khái quát một số kết quả nổi bật. Dù còn gặp nhiều khó khăn về nhân lực, thời gian và đặc thù công việc chuyên môn, các cơ sở đoàn trực thuộc đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung hoạt động từng bước được đổi mới theo hướng gắn với chuyên môn, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Lê Hoàng Tùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đoàn các cơ quan Đảng trong việc vượt qua khó khăn, duy trì và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời bám sát yêu cầu xây dựng tổ chức “tinh, gọn, mạnh”.

Định hướng thời gian tới, đồng chí đề nghị Đoàn các cơ quan Đảng cần xây dựng chương trình hoạt động bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị. Các hoạt động không cần dàn trải về số lượng mà cần tạo được dấu ấn rõ nét, phát huy thế mạnh, chuyên môn của từng chi đoàn. Cùng với đó, cần tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng sinh hoạt, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm áp, cởi mở, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, qua đó tiếp thêm động lực để tuổi trẻ các cơ quan Đảng tiếp tục nỗ lực, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.