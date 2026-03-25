Tiếp lửa truyền thống, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài (thứ 4 từ phải sang) cùng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hoàng Khánh Hùng (thứ 6 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Thành đoàn Huế

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể liên quan và lãnh đạo Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế qua các thời kỳ (nay là Thành đoàn Huế).

Hoạt động lần này được tổ chức nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn qua 95 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng thời, tri ân các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã cống hiến tuổi xuân vì độc lập, tự do của Tổ quốc và khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng cống hiến và tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thời kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài (bên trái) trao ngọn đuốc “Thắp lửa niềm tin - Dẫn lối tương lai” cho Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài

Chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương như ba nhịp bước xuyên suốt hành trình trưởng thành của tuổi trẻ thành phố, gồm: “Dấu ấn 95 năm - Tiếp lửa truyền thống”; “Tuổi trẻ Huế - Gìn giữ hồn xưa, lan tỏa giá trị mới” và “Khát vọng thanh xuân - Vững bước tương lai”. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ đi trước, đồng thời gửi gắm niềm tin vào lớp thanh niên hôm nay - những người đang tiếp nối ngọn lửa truyền thống, viết tiếp những trang mới cho quê hương, đất nước.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Huế còn tuyên dương 9 tập thể chi đoàn và 5 bí thư chi đoàn tiêu biểu xuất sắc, được lựa chọn từ 23 chi đoàn mạnh và 26 bí thư chi đoàn tiêu biểu đã được vinh danh trước đó trong chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Ra mắt công trình thanh niên “Bản đồ số hóa hoạt động của Thành đoàn và 45 tổ chức Đoàn trực thuộc”

Bên cạnh đó, công trình thanh niên “Bản đồ số hóa hoạt động của Thành đoàn và 45 tổ chức Đoàn trực thuộc” cũng được ra mắt trong dịp này. Đây là nền tảng trực quan, thông minh, giúp kết nối, quản lý và lan tỏa các phong trào thanh niên trên toàn địa bàn. Bản đồ số hóa không chỉ là công cụ quản lý mà còn là biểu tượng của một tổ chức Đoàn năng động - sáng tạo - thích ứng - phát triển trong kỷ nguyên số.

Với những tiết mục đậm chất tuổi trẻ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hơi thở đương đại, chương trình khép lại trong không khí trang trọng, lắng đọng. Âm vang của từng giai điệu, hình ảnh đã lan tỏa mạnh mẽ niềm tự hào, hun đúc khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Từ đó, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ TP. Huế tự tin vững bước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.