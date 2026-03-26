Khơi dậy sức trẻ, tạo động lực mới cho thành phố phát triển

Anh Nguyễn Thanh Hoài

Tháng Thanh niên năm nay được Thành đoàn Huế xác định chủ đề và thông điệp trọng tâm như thế nào và có điểm gì mới so với các năm trước, thưa đồng chí?

Tháng Thanh niên năm nay được xác định với tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Trên cơ sở đó, các nhiệm vụ trọng tâm được tập trung triển khai gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đoàn và đời sống xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Điểm mới là nội dung bảo tồn và phát huy di sản được xác định là một trụ cột xuyên suốt, qua đó khẳng định rõ nét trách nhiệm và vai trò của thế hệ trẻ trong hành trình xây dựng Huế trở thành đô thị di sản theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Từ chủ đề đó, Thành đoàn đã cụ thể hóa thành nhóm hoạt động, công trình hay phần việc tiêu biểu nào?

Năm nay, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào tháng 3, đây là nội dung trọng tâm, then chốt mà Ban Thường vụ Thành đoàn tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động phù hợp, qua đó phát huy vai trò của tổ chức đoàn và ĐVTN bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, góp phần vào thành công chung của ngày hội toàn dân. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ ĐVTN tiếp cận thông tin về bầu cử cũng được đẩy mạnh, nhất là trên các nền tảng số, tạo sự lan tỏa tích cực trong giới trẻ.

Các cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa bằng nhiều nhóm hoạt động trọng tâm, gắn với yêu cầu phát triển của thành phố. Nổi bật là việc triển khai đồng loạt mô hình “tuyến kiệt 4.0” tại 100% đoàn phường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư; phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” tiếp tục được nâng cao chất lượng với mục tiêu trồng mới 30.000 cây xanh, xây dựng môi trường đô thị xanh - sạch - sáng.

Đặc biệt, các hoạt động tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di sản được triển khai sâu rộng, với yêu cầu 100% cơ sở đoàn có ít nhất một hoạt động cụ thể, qua đó khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong gìn giữ bản sắc văn hóa Huế. Nhiều công trình thanh niên, chương trình tình nguyện vì cộng đồng, diễn đàn về chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo cũng được tổ chức đồng bộ, tạo dấu ấn rõ nét, góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của ĐVTN trong xây dựng và phát triển thành phố.

Đoàn viên, thanh niên tham quan, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Qua thực tiễn triển khai Tháng Thanh niên, đồng chí đánh giá thế nào về sự hưởng ứng của ĐVTN và người dân? Những tín hiệu tích cực nào cho thấy các hoạt động đang đi đúng hướng?

Thực tiễn những ngày đầu triển khai cho thấy sự hưởng ứng tích cực, rộng khắp của ĐVTN và người dân trên địa bàn thành phố. Các hoạt động do tổ chức đoàn, hội phát động đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, tạo nên “sắc xanh” lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, từ đô thị đến vùng sâu, vùng xa.

Đáng chú ý, nhiều trào lưu, chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội gắn với hình ảnh ĐVTN trong Tháng Thanh niên đã nhận được sự tham gia sôi nổi của giới trẻ, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực. Các chỉ tiêu cụ thể như trồng cây xanh, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số… đều đạt tiến độ khả quan, nhiều nội dung tiệm cận mục tiêu đề ra.

Các công trình, phần việc thanh niên được triển khai đồng loạt, có chiều sâu, bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương chính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả và hướng đi đúng của Tháng Thanh niên năm nay.

Đội ngũ y, bác sĩ trẻ khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân phường Phú Bài trong Tháng Thanh niên 2026

Từ Tháng thanh niên, Thành đoàn Huế làm gì để duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả và trở thành hành động thường xuyên, bền vững?

Thành đoàn Huế xác định việc duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, nhằm biến các hoạt động trong Tháng Thanh niên thành việc làm thường xuyên, bền vững.

Trước hết, sẽ tập trung lựa chọn, hệ thống hóa và “mô hình hóa” các cách làm hay, điển hình tiên tiến đã được kiểm chứng qua thực tiễn để tạo thành các mô hình chuẩn, dễ áp dụng, phù hợp với từng địa bàn. Song song là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa để các cơ sở đoàn học tập, triển khai, nhân rộng trên toàn thành phố.

Việc kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu sẽ tạo động lực thúc đẩy phong trào. Thành đoàn cũng chú trọng ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả các mô hình, đồng thời xây dựng cơ chế huy động, đảm bảo nguồn lực để duy trì hoạt động lâu dài.

Với những giải pháp đồng bộ, Thành đoàn Huế kỳ vọng sẽ tiếp tục nhân lên nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Qua đó, phát huy bền vững vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và phát triển thành phố.

Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi!