Tuyên dương 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu của tuổi trẻ Công an thành phố

Tặng Giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên

Đoàn Thanh niên Công an TP. Huế hiện có 22 tổ chức cơ sở, gồm 3 đoàn cơ sở và 19 chi đoàn trực thuộc. Tuổi trẻ Công an thành phố luôn lấy phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” làm kim chỉ nam hành động. Qua các nhiệm kỳ, hơn 1.000 đoàn viên ưu tú đã được bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Công an thành phố. Đồng thời, đề nghị đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy bản lĩnh, tinh thần sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; các tổ chức Đoàn cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi lễ, đoàn viên, thanh niên sôi nổi trao đổi, thảo luận và tham gia tọa đàm với chủ đề “Thanh niên với chuyển đổi số”. Không chỉ làm rõ vai trò xung kích của tuổi trẻ trong ứng dụng công nghệ, các ý kiến còn tập trung đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong lực lượng Công an thành phố.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an TP. Huế đã trao Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2020 - 2025.