Petrolimex Huế trao tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội thành phố

HNN.VN - Chiều 15/5, Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế (Petrolimex Huế) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở địa phương. Tham dự buổi lễ có đồng chí: Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các UVTV Thành ủy: Đặng Ngọc Trân, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành của Thành ủy, UBND thành phố.

Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, với tiền thân là Công ty Vật tư Tổng hợp Bình Trị Thiên, Petrolimex Huế không ngừng lớn mạnh, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện nay, Petrolimex Huế có 35 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và 8 cửa hàng gas, dầu mỡ, đáp ứng hơn 60% nhu cầu tiêu thụ của người dân, doanh nghiệp... trên địa bàn. Hằng năm, doanh nghiệp đạt sản lượng kinh doanh hơn 170.000 m³, doanh thu trên 3.000 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 350 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định gần 400 lao động. Petrolimex Huế còn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh… Với những đóng góp nổi bật, Petrolimex Huế được Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều danh hiệu thi đua tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Petrolimex Huế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, thành phố Huế đang hướng đến mục tiêu phát triển theo định hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, Petrolimex Huế cần tiếp tục phát huy vai trò trong bảo đảm an ninh năng lượng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cũng đề nghị Petrolimex Huế tiếp tục đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chú trọng công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ; đồng thời xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, hiện đại, giàu trách nhiệm cộng đồng, góp phần đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Petrolimex Huế vì có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 cho Petrolimex Huế.

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Petrolimex Huế còn trao tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ an sinh xã hội thành phố để đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng Huế ngày càng phát triển giàu đẹp.

Tin, ảnh: Hoàng Minh
Đóng góp của trí thức Huế trong đổi mới, sáng tạo, phát triển của thành phố

Sáng 15/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế tổ chức tọa đàm - hội thảo khoa học với chủ đề: "Sự đóng góp của trí thức Huế trong công cuộc đổi mới, sáng tạo và phát triển thành phố ở tâm thế mới". Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo (18/5) năm 2026. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia đầu ngành.

Từ ngày 20/5, 100% cửa hàng xăng của Petrolimex tại Huế sẽ bán xăng E10

Ngày 15/5, ông Nguyễn Khoa Phong Điền, Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Huế thông tin, đến thời điểm này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chuẩn bị hoàn tất việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống cửa hàng xăng dầu bắt đầu từ ngày 20/5, đồng thời dừng bán xăng khoáng RON95.

Phát huy vai trò Cựu chiến binh trong các phong trào

Sáng 15/5, Cụm thi đua số 4 Hội Cựu chiến binh Việt Nam (bao gồm 5 tỉnh, thành Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế) tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Giá xăng và dầu cùng giảm

Bắt đầu từ 15 giờ ngày 14/5, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày/lần.

