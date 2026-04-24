Phân tích, dự báo thông tin thống kê kịp thời, chính xác

TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tặng Bằng khen và Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 cho Thống kê thành phố

Cách đây 80 năm, ngày 6/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL thành lập Nha Thống kê Việt Nam thuộc Bộ Quốc dân Kinh tế, đặt nền móng cho sự ra đời của ngành Thống kê Việt Nam. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Thống kê Việt Nam nói chung và Thống kê thành phố Huế nói riêng đã không ngừng phát triển, khẳng định vai trò là kênh thông tin tin cậy, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Các cuộc tổng điều tra lớn như: Dân số và nhà ở, kinh tế, nông nghiệp - nông thôn được triển khai nghiêm túc, đúng phương án, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin cho người dùng. Công tác tổng hợp, phân tích và dự báo thống kê ngày càng được nâng cao. Các báo cáo kinh tế - xã hội hằng tháng, quý, năm được thực hiện đúng thời gian, phong phú về hình thức, đa dang về nội dung, thông tin thống kê đã trở thành cơ sở tin cậy cho việc hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngành đã đóng góp quan trọng trong việc xây dựng các đề án lớn của địa phương, đặc biệt là quá trình xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong hoạt động thống kê được đẩy mạnh. Việc sử dụng phần mềm CAPI trên thiết bị điện tử thông minh, webform trong thu thập thông tin, ứng dụng triệt để các phần mềm điều tra, phân tích dữ liệu giúp nâng cao hiệu quả công việc, rút ngắn thời gian, giảm chi phí ngân sách và tăng tính minh bạch thông tin thống kê. Tổ chức bộ máy ngày càng được kiện toàn theo hướng tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần quan trọng đưa ngành Thống kê thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công chức Thống kê thành phố cùng điều tra viên lấy phiếu điều tra tại chợ Tây Lộc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của ngành thống kê thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ. Trước yêu cầu mới về chuyển đổi số và nhu cầu dữ liệu ngày càng cao, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành thống kê cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng thông tin, đẩy mạnh phân tích, dự báo và ứng dụng công nghệ hiện đại. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng và tính kịp thời của số liệu; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên sâu; tăng cường liên thông, chia sẻ dữ liệu và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê...

Dịp này, lãnh đạo thành phố cũng trao tặng Bằng khen và Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025 của UBND thành phố cho tập thể Thống kê thành phố.