Thiếu nhi hướng về Bác Hồ qua nhiều hoạt động ý nghĩa

HNN.VN - Sáng 19/4, Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố, Đoàn phường Thuận Hóa và Đoàn phường Vỹ Dạ tổ chức Ngày hội “Bác Hồ với Thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” năm 2026.

Các em học sinh tham gia cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ

Ngày hội diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và thu hút hơn 250 học sinh tham gia; được chia thành bảng A (lớp 3, 4, 5) và bảng B (lớp 6, 7, 8).

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống ý nghĩa như: Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2026); trải nghiệm “Sắc màu di sản - Thiếu nhi Huế với dấu ấn Bác Hồ”; cuộc thi kể chuyện “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”.

Trong đó, hoạt động “Sắc màu di sản - Thiếu nhi Huế với dấu ấn Bác Hồ” được tổ chức với không gian mở, miễn phí. Các em có cơ hội trải nghiệm in tranh mộc bản, tìm hiểu tranh dân gian Làng Sinh và tham gia các trò chơi dân gian, góp phần tiếp cận di sản văn hóa một cách sinh động, trực quan.

 Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi” 

Tiếp nối các hoạt động trải nghiệm, cuộc thi kể chuyện tạo không gian lắng đọng, nơi các em học sinh kể lại những câu chuyện tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp, đạo đức và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là tình cảm của Người dành cho thiếu nhi. Qua đó, góp phần rèn luyện kỹ năng diễn đạt, thuyết trình và giúp các em thể hiện nhận thức, hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Trước đó, cuộc thi vẽ tranh “Bác Hồ với thiếu nhi” được phát động từ ngày 12/3 đến 10/4 và đã thu hút 432 tác phẩm của học sinh từ khối 3 đến khối 8 thuộc 29 trường tiểu học, THCS. Các tác phẩm có nội dung phong phú, thể hiện tình cảm trong sáng, chân thành của thiếu nhi đối với Bác Hồ.

Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc ở từng bảng thi. Cụ thể, bảng A gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 20 giải khuyến khích; bảng B gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Ngày hội là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, góp phần đẩy mạnh giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi. Đồng thời, tạo môi trường để các em tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý thức thi đua học tập, rèn luyện.

Minh Nguyên
