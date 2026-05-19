Diễn giả tặng sách cho cựu sinh viên trong hoạt động chia sẻ - kết nối

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các giáo sư, tiến sĩ là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tại chuyên đề “Song đề thơ - nhạc trong giảng dạy tiếng Việt ở tiểu học”, các chuyên gia đã gợi mở nhiều vấn đề thú vị về mối quan hệ giữa thơ và nhạc trong sáng tác dành cho thiếu nhi. Nội dung tập trung làm rõ sự gần gũi giữa hai loại hình nghệ thuật này; sự gắn bó đặc biệt giữa thơ và nhạc trong các sáng tác cho trẻ em; đồng thời phân tích các ngữ liệu thơ giàu nhạc tính được sử dụng trong sách giáo khoa tiếng Việt hiện hành.

Diễn giả Bùi Thanh Truyền, nguyên giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cũng nhấn mạnh giá trị của sự hòa quyện giữa thơ và nhạc trong quá trình dạy học môn tiếng Việt ở bậc tiểu học.

Ở chuyên đề “Ứng dụng AI trong dạy học ở tiểu học”, các chuyên gia chia sẻ về sự khác biệt giữa AI nói chung và AI tạo sinh (Generative AI). Theo đó, mỗi câu lệnh (prompt) của người dùng có thể tạo ra những kết quả đầu ra khác nhau. Các diễn giả cũng giới thiệu những khái niệm quan trọng liên quan đến cấu trúc và quy trình sử dụng AI, như mô hình, kênh sử dụng, ngữ cảnh và dữ liệu cá nhân được tích hợp để tối ưu hóa khả năng phản hồi của AI.

Bên cạnh đó, các chuyên gia đã trình bày nhiều ví dụ thực tiễn trong dạy học tiểu học thông qua việc sử dụng dữ liệu đầu vào có kiểm soát, khai thác các nền tảng AI trên môi trường web như NotebookLM và tạo ra các sản phẩm đầu ra như infographic, bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến, bài trình chiếu mô phỏng hiện tượng nhật thực, nguyệt thực dưới dạng 3D. Những ứng dụng này được đánh giá là mang lại nhiều trải nghiệm trực quan, sinh động và hấp dẫn cho học sinh tiểu học.