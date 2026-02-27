Hỗ trợ 2.000 máy đo huyết áp và ứng dụng theo dõi huyết áp tại nhà cho các trạm y tế

HNN.VN - Thông tin được đưa ra tại hội nghị quốc tế “Chuẩn hóa chất lượng và nâng cao năng lực trong thực hành chăm sóc ban đầu và y học gia đình”. Hội nghị do Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/5.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, các sở y tế, các trường đại học y - dược, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng hơn 200 đại biểu đến từ các trạm y tế xã/phường, bệnh viện, trung tâm y tế khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Y học Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển chăm sóc sức khỏe ban đầu hiện nay không chỉ là yêu cầu chuyên môn của ngành y tế mà còn là nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các chính sách quản lý sức khỏe toàn dân trong giai đoạn mới.

Theo GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, trọng tâm hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị mà còn phải nâng cao năng lực vận hành của hệ thống, từ đào tạo nhân lực, chuẩn hóa chất lượng thực hành, quản trị dữ liệu đến tăng cường phối hợp đa ngành và tổ chức chăm sóc tích hợp giữa các tuyến nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

Tại hội nghị, Nguyễn Anh Sơn, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế đã cập nhật các định hướng trọng tâm trong triển khai khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe toàn dân và củng cố y tế cơ sở giai đoạn 2026 - 2035. Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho các trạm y tế cấp xã, phường và đặc khu; ưu tiên đào tạo bác sĩ chuyên khoa y học gia đình, đồng thời tăng cường các chương trình đào tạo thực hành tại tuyến cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc liên tục, quản lý bệnh mạn tính và thích ứng với xu hướng già hóa dân số trong cộng đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực cho các trạm y tế và phòng khám bác sĩ gia đình tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong quản lý tăng huyết áp và bệnh phổi mạn tính. Chương trình bao gồm hỗ trợ thiết bị theo dõi huyết áp, máy hô hấp ký; đồng thời đào tạo, cấp chứng chỉ kỹ thuật đo và phân tích kết quả hô hấp ký cho cán bộ y tế tuyến cơ sở nhằm nâng cao năng lực phát hiện sớm, quản lý bệnh tim mạch và bệnh phổi mạn tính tại cộng đồng.

Hoạt động này tiếp nối chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực y tế cơ sở do Phòng khám Bác sĩ gia đình, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, gần 2.000 máy đo huyết áp cùng ứng dụng theo dõi huyết áp tại nhà đã được hỗ trợ cho các trạm y tế và người dân tại nhiều địa phương.

Trong năm 2026, khoảng 600 trạm y tế xã/phường tại 9 tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ tiếp tục được hỗ trợ thiết bị nhằm tăng cường năng lực quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
