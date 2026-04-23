Nam sinh Huế giành “cú đúp” Huy chương Vàng Olympic toán học

Mai Bá Quốc nhận giấy khen với cú đúp Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên năm 2026. Ảnh: NVCC

Kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc năm nay thu hút hơn 660 thí sinh đến từ 90 học viện, trường đại học trong nước, với gần 800 lượt thi ở hai môn đại số và giải tích. Điều này cho thấy “cú đúp” huy chương Vàng của Bá Quốc là kết quả của hành trình nỗ lực bền bỉ, đồng thời thể hiện sự vượt trội giữa “biển” thí sinh đều là những sinh viên ưu tú về toán học.

Từ nhỏ, Quốc đã sớm thể hiện năng khiếu toán học và đạt giải Nhất môn toán cấp thành phố năm lớp 9. Tuy nhiên, ba năm học tại Trường THPT Quốc Học Huế, nam sinh cho biết mình “không có thành tích gì nổi bật”. Khi Bá Quốc trở thành sinh viên Đại học Huế, Quốc tìm được môi trường học tập phù hợp để phát triển. Những bài toán được kể sinh động đã khiến bạn yêu thích các con số. Sự hấp dẫn của công thức và tư duy logic khiến Quốc quyết định theo đuổi toán học một cách nghiêm túc.

Năm nhất đại học, khi không vượt qua kỳ thi chọn đội tuyển, Quốc từng rơi vào trạng thái thất vọng. Sự động viên của gia đình, thầy, cô và bạn bè đã giúp nam sinh lấy lại tinh thần, tiếp tục ôn luyện. Không học một mình, Quốc tận dụng sức mạnh tập thể. Quốc cùng 4 thành viên đội tuyển lập nhóm học tập nhỏ, thường xuyên trao đổi tài liệu và sửa bài qua các buổi học trực tuyến vào buổi tối. Việc chia sẻ nguồn bài toán và cùng thảo luận giúp Quốc củng cố kiến thức, duy trì nhịp học ổn định.

Theo Quốc, tự học và luyện tập thường xuyên là yếu tố quyết định. Em duy trì khoảng 1 giờ mỗi tối trong ngày thường để ôn bài, tăng lên 2 - 3 giờ mỗi ngày trong giai đoạn ôn thi, phân bổ hợp lý giữa đại số và giải tích.

Phương pháp học của Quốc đi theo chiều sâu. Với những khái niệm khó, em luôn tự suy nghĩ trước, sau đó trao đổi với giảng viên để hiểu bản chất. Những nội dung quan trọng được ghi chép vào sổ riêng, kết hợp tham khảo thêm tài liệu để củng cố kiến thức.

Điểm đáng chú ý là Quốc tích lũy phương pháp thay vì học thuộc lời giải. Với bài toán khó, em thử nhiều hướng tiếp cận; nếu chưa giải được sẽ ghi lại lời giải và làm lại sau vài tuần để kiểm tra mức độ nắm vững. Cách học này giúp kho phương pháp ngày càng phong phú, tạo sự linh hoạt khi xử lý các dạng bài.

Ngoài ra, Quốc chủ động liên kết kiến thức giữa đại số và giải tích, vận dụng chéo các phương pháp để giải quyết vấn đề. Song song với học tập, nam sinh vẫn duy trì sự cân bằng bằng các hoạt động giải trí nhẹ và thể thao cuối tuần để giữ hiệu quả lâu dài. “Không có phép màu nào cho người lười biếng, nhưng nếu có đam mê và kiên trì, ai cũng có thể đi xa hơn mình nghĩ”, Bá Quốc chia sẻ.

Từ những khoảng lặng trong quãng thời gian phổ thông đến cú đúp Huy chương Vàng Olympic toán học, hành trình của Mai Bá Quốc là minh chứng cho đam mê bền bỉ, phương pháp học tập hợp lý và sự kiên trì vượt qua những giới hạn của chính mình.