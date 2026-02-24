Những thay đổi đáng chú ý trong chính sách tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT tại Quảng Trị

TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế thông tin, một số nội dung chính sách được điều chỉnh, thay đổi đáng chú ý như: Quy định chặt chẽ hơn về việc quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển; quản lý và giới hạn mức điểm cộng, điểm thưởng; chuẩn hóa việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển; yêu cầu đồng bộ toàn bộ dữ liệu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ để phục vụ quá trình xử lý nguyện vọng và lọc ảo toàn quốc. Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm sự tương đương trong đánh giá năng lực thí sinh, hạn chế chênh lệch giữa các phương thức xét tuyển, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, minh bạch hóa toàn bộ quy trình tuyển sinh.

Để triển khai hiệu quả các chính sách mới, Đại học Huế chủ động chuẩn bị từ sớm trên nhiều phương diện. Trước hết, tổ chức rà soát, cập nhật và hoàn thiện Thông tin tuyển sinh của toàn Đại học Huế theo đúng quy định mới của Bộ. Các nội dung như phương thức xét tuyển, tổ hợp, chỉ tiêu, quy tắc quy đổi điểm, điều kiện sử dụng chứng chỉ quốc tế… đều được chuẩn hóa và công bố công khai.

Cùng với đó, Đại học Huế xây dựng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng nhóm ngành; tập huấn đội ngũ làm công tác tuyển sinh. Đồng thời, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng kết nối, đồng bộ dữ liệu tuyển sinh với hệ thống chung của Bộ. Đại học Huế đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh để thí sinh và phụ huynh nắm bắt kịp thời các điểm mới của quy chế năm 2026, qua đó chủ động trong việc đăng ký và lựa chọn nguyện vọng xét tuyển.

So với các năm trước, lịch đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng năm 2026 về cơ bản vẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức theo hình thức trực tuyến thống nhất trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT và có kết quả thi.

Theo Kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành, một số mốc thời gian kỹ thuật được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ và sớm hơn để bảo đảm tiến độ lọc ảo toàn quốc. Cụ thể, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc cập nhật thông tin tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp, chỉ tiêu trên hệ thống của Bộ theo thời hạn quy định. Đồng thời, hoàn tất việc cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm lên hệ thống trước khi thí sinh đăng ký nguyện vọng. Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ ngày 16/7 đến 28/7/2026. Sau thời điểm này, hệ thống tiến hành các bước xử lý nguyện vọng và lọc ảo toàn quốc theo kế hoạch chung.

Năm 2026, toàn bộ dữ liệu của tất cả phương thức xét tuyển đều phải được đồng bộ lên hệ thống chung để xử lý lọc ảo tập trung; đồng thời tiến độ các vòng lọc ảo được rút ngắn, yêu cầu các cơ sở đào tạo phải xử lý dữ liệu nhanh, chính xác và liên tục hơn so với trước.

Để phù hợp với các mốc thời gian chung nêu trên, Đại học Huế chủ động điều chỉnh quy trình xử lý nội bộ theo hướng rà soát và công bố sớm Thông báo tuyển sinh của toàn Đại học Huế; hoàn thành việc xây dựng quy tắc quy đổi điểm, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trước thời hạn Bộ yêu cầu; nâng cấp hệ thống phần mềm tuyển sinh, bảo đảm khả năng kết nối và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực với hệ thống của Bộ; thành lập các tổ kỹ thuật, tổ dữ liệu tuyển sinh làm việc xuyên suốt trong giai đoạn từ khi mở hệ thống đăng ký nguyện vọng đến khi hoàn tất lọc ảo; tổ chức chạy thử quy trình lọc ảo nội bộ nhiều vòng để hạn chế tối đa sai sót kỹ thuật.