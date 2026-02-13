Trung Quốc trình văn kiện chính sách toàn diện đầu tiên về cải cách WTO

Trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc, đây là văn kiện chính sách đầu tiên mà Trung Quốc trình lên WTO, kể từ khi quy trình cải cách tổ chức này được khởi động vào tháng 6/2022.

Văn kiện trình bày một cách toàn diện và có hệ thống các quan điểm, nguyên tắc tổng thể cũng như những đề xuất hành động của Trung Quốc đối với tổ chức thương mại đa phương lớn nhất thế giới.

Quan chức trên nhấn mạnh Trung Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong việc kêu gọi cải cách WTO, từng công bố văn kiện lập trường vào năm 2018 và đệ trình đề xuất cải cách cụ thể vào năm 2019.

Trong bối cảnh hệ thống thương mại đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng và nhu cầu phát triển không ngừng thay đổi, Trung Quốc đã xây dựng văn kiện sau khi cân nhắc đầy đủ các mối quan tâm cùng các thành viên khác trong WTO.

Văn kiện mang định hướng đa phương, lấy phát triển làm trọng tâm và hướng tới tương lai, trong đó nêu rõ các nguyên tắc tổng thể và đề xuất hành động để cải cách WTO.

Văn kiện tái khẳng định Trung Quốc ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế rộng mở và bao trùm, cam kết duy trì hệ thống thương mại đa phương, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết của việc thúc đẩy cải cách WTO trong bối cảnh hiện nay.

Văn kiện kêu gọi đặt nội dung “phát triển” ở vị trí trung tâm của chương trình cải cách, hỗ trợ các thành viên đang phát triển nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong những lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hướng tới tương lai, văn kiện đề xuất tăng cường thảo luận đối với các biện pháp của chính phủ có thể gây méo mó thương mại; kêu gọi tôn trọng sự khác biệt về thể chế kinh tế và trình độ phát triển của các thành viên; kêu gọi các bên nỗ lực đạt đồng thuận về cạnh tranh công bằng, nhằm xây dựng môi trường luật lệ thương mại quốc tế phù hợp hơn với nhu cầu phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới.

https://nhandan.vn/trung-quoc-trinh-van-kien-chinh-sach-toan-dien-dau-tien-ve-cai-cach-wto-post943892.html?gidzl=Ri_vAb96mG5iql0gKbd50M_GzYf8MSuE9DFu9qiBd5bqWVrr65_AMo3GgICP3ve69T2jB349kW0SLaRC0m