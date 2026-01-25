Chọn ngành học phù hợp với năng lực, học lực

Học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ được tư vấn hướng nghiệp trước mùa tuyển sinh

Với những thí sinh học lực tốt, đạt loại giỏi, việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng thường thuận lợi hơn. Nhóm này có xu hướng đến các ngành “hot” như y - dược, sư phạm, kỹ thuật, công nghệ… Còn với những thí sinh có lực học khá, trung bình lại lúng túng trong việc chọn trường, ngành nghề phù hợp. Sự thiếu định hướng dễ dẫn đến việc chọn sai ngành, không đúng với năng lực, sở trường nên khó có thể thành công trong học tập và sự nghiệp lâu dài.

PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chia sẻ, phụ huynh, thí sinh thường cho rằng học các ngành nông lâm sau này làm việc sẽ vất vả, khó tìm kiếm việc làm, thu nhập lại thấp. Đây là nhận định chưa phù hợp với thực tế nhu cầu thị trường lao động hiện nay.

Trong các ngày hội việc làm được trường tổ chức hàng năm cho thấy, nhu cầu lao động trong ngành nông lâm của các doanh nghiệp, đơn vị lên đến 2.500 - 3.000 lao động/năm. Trong khi đó, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế mới đáp ứng chưa đầy 1.000 lao động/năm. Đây là cơ hội cho thí sinh trong việc chọn ngành nông lâm, đặc biệt với các thí sinh học lực khá, thậm chí trung bình vẫn có thể được tuyển ở một số ngành phù hợp.

TS.BS. Vĩnh Khánh, Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trao đổi: Dưới góc nhìn của cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, trước mùa tuyển sinh năm 2026, điều quan trọng nhất đối với thí sinh là hiểu rõ năng lực, sở trường của bản thân và hiểu đúng về ngành nghề mình lựa chọn. Việc chọn ngành không nên chỉ dựa trên xu hướng xã hội, mức thu nhập kỳ vọng hay sự định hướng một chiều từ gia đình, mà cần xuất phát từ năng lực học tập, sở thích, giá trị sống và khả năng theo đuổi lâu dài.

Các thí sinh cần dành thời gian tìm hiểu kỹ đặc thù của từng ngành nghề, cơ hội việc làm, môi trường làm việc, cũng như những yêu cầu về chuyên môn và kỹ năng trong tương lai. Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển nhanh, thị trường lao động thay đổi liên tục, việc lựa chọn một ngành phù hợp sẽ giúp các em có động lực học tập bền bỉ, giảm áp lực tâm lý và phát huy tốt nhất tiềm năng của mình.

Riêng đối với ngành y, đây là một ngành học đặc thù, đòi hỏi cao cả về tri thức, đạo đức và tinh thần cống hiến. Trước hết, thí sinh cần có năng lực học tập tốt, bởi chương trình đào tạo y khoa có khối lượng kiến thức lớn, thời gian học tập kéo dài và yêu cầu tính chính xác cao. Thí sinh cũng cần chuẩn bị tâm thế cho quá trình học tập và rèn luyện lâu dài, liên tục cập nhật kiến thức suốt đời để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc sức khỏe.

Theo quan điểm của TS. Vĩnh Khánh, các thí sinh hãy lựa chọn ngành nghề bằng sự thông minh, hiểu biết và trách nhiệm với chính tương lai của mình. Khi chọn đúng ngành, đúng đam mê và phù hợp với năng lực, các em không chỉ có cơ hội thành công trong sự nghiệp mà còn đóng góp tích cực cho xã hội; đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, là một lĩnh vực gắn liền trực tiếp với sức khỏe và sinh mạng con người.

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Thoa, Trưởng phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chia sẻ: Các thí sinh khi chọn ngành, nghề là đừng bắt đầu bằng ngành "hot”, hãy bắt đầu bằng “chính mình”. Thí sinh cũng cần cân nhắc năng lực thực sự của mình, liệu có theo kịp chương trình đào tạo của ngành học không, có đủ động lực để vượt qua giai đoạn khó nhất của ngành học không. Đối với ngành sư phạm, thí sinh cần hiểu rõ 3 đặc điểm như chỉ tiêu không lớn, điểm đầu vào thường cao, yêu cầu phẩm chất và năng lực đặc thù. Vì vậy, ngành sư phạm xứng đáng dành cho những thí sinh học lực tốt, phù hợp như năng lực ngôn ngữ - tư duy logic - khả năng tự học.