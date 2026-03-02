  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 02/03/2026 18:41

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri

HNN.VN - Chiều 2/3, tại xã Phú Vang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đơn vị bầu cử số 4. Có 300 cử tri xã Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ tham dự hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, chủ trì.

Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống 'giặc nội xâm' với tư duy, cách làm mớiCác ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử triĐại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Nam trao 100 suất quà cho hộ nghèo phường Phong TháiHiệp thương lựa chọn người ứng cử tiêu biểu, xứng đáng

 Tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các đồng chí: Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế; Lê Thị Nguyên Chinh, giáo viên Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Long Quảng; Trần Thị Phượng, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vinh Lộc.

Tại hội nghị, cử tri được nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên nêu trên. Báo cáo chương trình hành động, các cử tri khẳng định tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử; phát huy vai trò đại biểu của Nhân dân, là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, phản ánh trung thực, đầy đủ ý kiến Nhân dân đến Quốc hội.

Cử tri bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào những ứng cử viên 

Cử tri xã Phú Vang, Phú Vinh, Phú Hồ bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đề nghị ứng cử viên bám sát chương trình hành động của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhân dân giao phó. Đặc biệt, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng cao đối với đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; kỳ vọng đồng chí phát huy năng lực, sở trường, thu hút đầu tư, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Huế xây dựng Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc, phát triển kinh tế giàu mạnh.

“Ông Lê Hoài Trung là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu kinh nghiệm đối ngoại và am hiểu tình hình quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập toàn diện, cử tri tin tưởng kinh nghiệm của ông sẽ đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Quốc hội, nhất là trong việc xây dựng chính sách về hội nhập quốc tế, bảo vệ chủ quyền và nâng cao vị thế đất nước”, ông Lê Văn Cả, cử tri xã Phú Vang bày tỏ.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh
 Từ khóa:
ứng cửđại biểuquốc hộitiếp xúccử triphú vangphú vinhphú hồ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Ngày 1/3, tại xã Lộc An, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Đơn vị bầu cử số 4, thành phố Huế đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử. Chủ trì hội nghị có UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top