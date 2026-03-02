Lan tỏa cảm xúc thi ca qua đêm thơ Nguyên tiêu “Mùa xuân bên dòng Hương”

Đêm thơ Nguyên tiêu tại Huế tối 2/3

Tại đêm thơ, Nhà thơ Lê Tấn Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Huế chia sẻ, mùa xuân và Rằm tháng Giêng từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận của thi ca Việt Nam. Thơ không chỉ nâng đỡ đời sống tinh thần mà còn gìn giữ tâm hồn dân tộc qua nhiều thế hệ.

Chương trình mở đầu bằng phần ngâm bài thơ “Nguyên tiêu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do NSƯT Mai Lê thể hiện, tạo không khí trang trọng và giàu cảm xúc. Tiếp đó là chuỗi tiết mục thơ và ca khúc về mùa xuân, về Huế và quê hương đất nước như “Mùa xuân”, “Gõ cửa mùa xuân”, “Hương Giang và nỗi nhớ”, “Huế bỗng bùa tôi”, “Trăng phá Tam Giang”… qua phần trình bày của các nhà thơ, nghệ sĩ. Đêm thơ cũng dành không gian cho những sáng tác mới của các cây bút xứ Huế, mang đến hơi thở tươi mới của đời sống đương đại, góp phần làm phong phú mạch cảm xúc của chương trình.

Đêm thơ Nguyên tiêu là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh giá trị thơ ca, đồng thời tạo điểm hẹn văn hóa đầu xuân cho công chúng yêu nghệ thuật tại Huế. Trong không gian đậm chất thi ca bên dòng Hương, chương trình đã để lại nhiều dư âm đẹp trong lòng người tham dự.