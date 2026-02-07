  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 15/02/2026 14:13

Ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học mới

Hướng tới kiểm soát chất lượng đầu vào và tăng minh bạch trong xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh mới áp dụng cho các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng từ năm 2026.

Mở rộng hỗ trợ người học trước mùa tuyển sinh 2026Chọn ngành học phù hợp với năng lực, học lựcNhững điều thí sinh cần biết

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh Đại học mới - Ảnh: VGP/Thu Trang

Sáng 15/02/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng. Thông tư được hoàn thiện sau quá trình tiếp thu ý kiến từ chuyên gia, học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục đại học, sở giáo dục và đào tạo cùng nhiều bộ, ngành liên quan.

Thông tư gồm 3 chương, 22 điều, quy định toàn diện về nguyên tắc, phương thức và quy trình tuyển sinh, với mục tiêu kiểm soát và nâng cao chất lượng đầu vào trong bối cảnh Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 đã có hiệu lực.

Một số điểm mới đáng chú ý

Thứ nhất, nguồn tuyển là thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán và Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 15 theo thang điểm 30 (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Thứ hai, thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 01 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 01 đến 05.

Thứ ba, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ), tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập 06 học kỳ (lớp 10, 11, 12) cấp THPT của tối thiểu 03 môn học trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Thứ tư, điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích) tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển), trong đó:

Điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3;

Điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0 - 1,5;

Điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0 - 1,5. Chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng cho quy đổi điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển hoặc sử dụng cho điểm khuyến khích.

Thứ năm, bổ sung đối tượng xét tuyển trung học nghề, người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học.

Quy chế mới hướng tới siết chất lượng đầu vào, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và tăng minh bạch trong tuyển sinh.

https://baochinhphu.vn/ban-hanh-quy-che-tuyen-sinh-dai-hoc-moi-102260215113839857.htm

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
ban hànhquy chếtuyển sinh Đại học
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thủ tướng: Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV của Đảng ban hành Chương trình hành động

Sáng ngày 7/2, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quán triệt chuyên đề về nội dung chủ yếu của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Thủ tướng Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV của Đảng ban hành Chương trình hành động
Lần đầu tiên ban hành phác đồ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại cho 16 bệnh phổ biến

Bộ Y tế vừa ban hành 16 bài hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đây là căn cứ để các cơ sở y tế trên toàn quốc xây dựng hướng dẫn chẩn đoán bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và hiện đại tại đơn vị.

Lần đầu tiên ban hành phác đồ kết hợp y học cổ truyền và hiện đại cho 16 bệnh phổ biến
Tăng cường phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng ở khu vực biên giới

Chiều 12/1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP với đảng ủy 12 xã, phường biên giới, giai đoạn 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế dự và phát biểu chỉ đạo.

Tăng cường phối hợp lãnh đạo công tác biên phòng ở khu vực biên giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top