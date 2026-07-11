Trao bằng tốt nghiệp cho 1.036 tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ

Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Trong đợt này, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công nhận tốt nghiệp cho 1.032 sinh viên thuộc 11 ngành đào tạo, gồm sinh viên chương trình đại học thứ nhất và sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo chính quy; đồng thời trao bằng cho 1 tân tiến sĩ, 1 tân thạc sĩ và 2 cử nhân tốt nghiệp theo chương trình liên kết quốc tế. Tổng số người học được trao bằng đợt này là 1.036.

Đặc biệt, có 243 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc toàn khóa và 416 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, chiếm 63,86% tổng số sinh viên tốt nghiệp. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực, ý chí vươn lên của người học, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo, công tác quản lý và môi trường học tập mà nhà trường không ngừng xây dựng, đổi mới và phát triển.

Bên cạnh đó, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tiếp tục khẳng định năng lực đào tạo sau đại học thông qua việc đào tạo và trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ cho những học viên, nghiên cứu sinh hoàn thành chương trình đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chúc mừng các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên đã hoàn thành chặng đường học tập, nghiên cứu bằng sự nỗ lực, kiên trì cùng tinh thần không ngừng phấn đấu. PGS.TS. Phạm Thị Hồng Nhung bày tỏ tin tưởng các tân cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng đã được trang bị để khẳng định bản thân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đào tạo hơn 7.000 học viên và sinh viên hệ chính quy với 13 ngành trình độ đại học, 4 ngành trình độ thạc sĩ và 2 ngành trình độ tiến sĩ.