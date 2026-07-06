Nhiều cánh cửa cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS

Lớp trung cấp nghề “9+” ngành công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Huế

Lựa chọn phù hợp

Khoảng 500 học sinh không đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập năm nay là con số không lớn nếu đặt cạnh hơn 18.150 học sinh tốt nghiệp THCS. Nhưng phía sau con số ấy là sự chuyển động đáng chú ý trong cách nhiều gia đình nhìn về con đường học tập sau lớp 9. Thay vì bằng mọi giá phải vào trường THPT công lập, không ít phụ huynh đã chủ động lựa chọn cho con học nghề hoặc theo học chương trình giáo dục thường xuyên kết hợp học nghề, phù hợp với năng lực và định hướng của mỗi em.

Lê Ngọc Tuấn Anh, học sinh Trường THCS Thủy Lương, là một trong những trường hợp như vậy. Tự nhận năng lực học tập không thật sự nổi trội, Tuấn Anh sớm xác định sẽ không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 mà lựa chọn học nghề. “Em dự định vào Đà Lạt học nghề sửa chữa ô tô sau khi tốt nghiệp THCS nên không đăng ký dự thi. Đây là công việc em yêu thích và muốn gắn bó lâu dài”, Tuấn Anh chia sẻ.

Đồng hành với quyết định của con, ông Lê Ngọc Tài, cha của Tuấn Anh cho biết, gia đình không đặt nặng chuyện phải vào THPT bằng mọi giá. Sau nhiều lần trao đổi, thấy con thực sự yêu thích nghề sửa chữa ô tô và có quyết tâm theo đuổi, ông tôn trọng nguyện vọng của con. Ông Tài bày tỏ: “Học nghề cũng là con đường để lập nghiệp. Chỉ cần con có nghề, có ý chí và làm việc bằng đam mê thì sau này vẫn có thể có tương lai ổn định”.

Với nhiều học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập, cánh cửa phía trước cũng không vì thế mà khép lại. Không thi đỗ vào lớp 10, Trương Thị Quỳnh Như, học sinh Trường THCS Duy Tân, vừa trúng tuyển ngành hội họa của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế. Có năng khiếu mỹ thuật từ nhỏ, Quỳnh Như lựa chọn theo học ngành hội họa, vừa học văn hóa, vừa học chuyên ngành để phát triển thế mạnh của mình.

Quỳnh Như tâm sự: “Em nghĩ, mỗi học sinh đều có năng lực và sở trường riêng. Điều quan trọng là tìm được hướng đi phù hợp để phát huy khả năng của bản thân. Em vui khi được học đúng ngành mình yêu thích”.

Lớp trung cấp nghề “9+” ngành may thời trang tại Trường Cao đẳng Huế

Nhiều hướng đi sau lớp 9

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng chủ động chuẩn bị để đón đầu xu hướng phân luồng. Ngay từ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều đơn vị đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp tại các trường THCS, giới thiệu mô hình học văn hóa kết hợp học nghề, lộ trình liên thông lên cao đẳng, đại học và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Ông Bùi Quang Quyền, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) khu vực 3 cho biết, nhiều học sinh ở xã Long Quảng đã chủ động đăng ký học tại trung tâm từ khá sớm. Đến nay, đơn vị đã tuyển được 30 học sinh tại Long Quảng theo học ở điểm trường Trịnh Công Sơn; 20 học sinh tại phường Hương Thủy và 17 học sinh tại xã Phú Vang. Học sinh theo học chương trình GDTX vẫn được học chương trình văn hóa THPT, dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học nếu đủ điều kiện và có thể học nghề song song để có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm sau này.

Không chỉ các trung tâm GDNN-GDTX, nhiều trường trung cấp, cao đẳng nghề cũng đổi mới cách tiếp cận người học. Thay vì ngồi chờ học sinh đến đăng ký, các cơ sở đào tạo chủ động đưa hoạt động tư vấn hướng nghiệp đến tận các trường THCS, tổ chức cho học sinh tham quan xưởng thực hành, trải nghiệm nghề và gặp gỡ giảng viên, cựu sinh viên để có cái nhìn thực tế hơn trước khi lựa chọn.

Tại Trường Cao đẳng Huế và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, học sinh lớp 9 được trực tiếp trải nghiệm nhiều ngành nghề như cơ điện tử, điện công nghiệp, bảo trì và sửa chữa ô tô, kỹ thuật chế biến món ăn... Các trường cũng giới thiệu mô hình đào tạo “9+”, cho phép học sinh sau THCS vừa học văn hóa, vừa học nghề, rút ngắn thời gian đào tạo và sớm tham gia thị trường lao động. Theo các cơ sở đào tạo, nhiều ngành kỹ thuật hiện nay được doanh nghiệp tuyển dụng ngay từ khi học sinh, sinh viên còn đang học.

Theo ông Bùi Quang Quyền, vài năm trở lại đây, phụ huynh đã có cái nhìn thực tế hơn khi định hướng tương lai cho con, phù hợp với năng lực và sở trường. “Điều chúng tôi mong muốn là phụ huynh nhìn nhận giáo dục nghề nghiệp như một hướng đi phù hợp chứ không phải lựa chọn bất đắc dĩ. Học văn hóa kết hợp học nghề vừa giúp học sinh có kỹ năng nghề nghiệp, vừa không làm mất đi cơ hội học lên cao nếu các em có nguyện vọng. Điều quan trọng là mỗi học sinh được lựa chọn con đường phù hợp với năng lực để phát triển lâu dài”, ông Quyền chia sẻ.