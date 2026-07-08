Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 590 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư

Khen thưởng cho các sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện

Đợt này, có 591 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư được công nhận tốt nghiệp. Trong đó, 64 sinh viên đạt loại xuất sắc, 136 sinh viên đạt loại giỏi và 334 sinh viên đạt loại khá.

Dịp này, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế cũng tuyên dương, khen thưởng các sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động Đoàn - Hội, công tác xã hội và phong trào sinh viên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư; đồng thời bày tỏ kỳ vọng các em sẽ tiếp tục phát huy kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh được trang bị trong quá trình học tập để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, không ngừng học hỏi, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Tính từ khóa học đầu tiên đến nay, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã đào tạo hơn 55.000 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư và các nhà khoa học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên cả nước.